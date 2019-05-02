Askeri birlikleri teftiş eden Maduro: "Savaşma zamanı geldi"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kendisini devirmek istediği iddia edilen askerlerle bir araya geldi. Darbecilere karşı "savaşma zamanı geldi" açıklaması yapan Maduro, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ile beraber Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri askerlerine “tekrar birlikteyiz” şeklinde hitap etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sabahın erken saatlerinde ordu birliklerini denetledi. Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ile birlikte kendisini devirmek istediği iddia edilen askerlerle bir araya gelen Maduro, "Savaşmanın zamanı geldi" diye konuştu. Devlet başkanı konuşmasında, "Savaşımız ile dünyaya örnek olma zamanı geldi. Venezuela’da tutarlı bir Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler var. Sadık, uyumlu, daha önce hiç olmadığı gibi birleşmiş hainler darbecileri yenecek. Tekrar birlikteyiz. Emperyalizme, hainlere ve darbecilere karşı tekrar yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha fazla sosyalist olmayı istedi

"Her tarafa savaşıyoruz. Bütün çizgilerde. Saygınlığımızı savunmak için şerefimiz ve cumhuriyetimizi ve ulusal kimliğimizin var olma hakkı için. Yeni bir tarih inşa ediyoruz. Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler birleştiğini birleşik insanlara göstermek zorunda" diyen Maduro, "Daha fazla birleşmiş, daha uyumlu, daha disiplinli ve kurumsal kontrole tabi, ilke ve değerlere daha fazla itaat eden, halkın ve dünyanın önünde barışı, demokratik anayasasını savunan bir ulusal silahlı kuvvetler olduğunu daha fazla sosyalist, daha anti-emperyalist, daha Chavezci, örnek bir silahlı kuvvetiz" çıkışını yaptı.

Darbeci askerlere mesaj gönderdi

"Ülkemizin kurtarıcısı Simon Bolivar’a kaç kişi ihanet etti? Kimse onları hatırlamıyor. Tarih sadece bir ismi hatırlar: Simon Bolvar. Kaç tane komutanı Chavez’e ihanet etti? Kim onları hatırlıyor? Dünya halkları tarafından yalnızca bir isim hatırlanıyor ve hatırlanacak: Hugo Chavez" diyerek kendisine ihanet eden askerlere mesaj gönderdi.