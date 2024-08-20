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Dünya Askeri aracı vurdular... İsrail Hükümeti yeni suikast saldırısı yaptı: Araç İHA ile imha edildi
Dünya

Askeri aracı vurdular... İsrail Hükümeti yeni suikast saldırısı yaptı: Araç İHA ile imha edildi

Yeniakit Publisher
2024-08-20 00:08:00 - 2024-08-20 00:13:05
Askeri aracı vurdular... İsrail Hükümeti yeni suikast saldırısı yaptı: Araç İHA ile imha edildi

Siyonist işgal rejimi Lübnan'ın güneyindeki bir araca İHA saldırısı düzenledi. İsrail ordusunundevam ediyor 5 askeri araca vurduklarını duyurdu.

Siyonist işgal rejimi Lübnan'ın güneyindeki Tire'de, Deyr Kanun ile Ras el Ayn arasındaki yolda bir araca insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '' İsrail insansız hava aracının Lübnan'ın güneyindeki Nakura Yolu üzerinde bir arabayı hedef alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti'' denildi.

Lübnan Hizbullahı'nın işgal altındaki kuzeyine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 İsrail askerinin öldüğü bildirilmişti.. Ordudan yapılan açıklamada, bu sabah Lübnan'dan İsrail tarafına 5 İHA ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

İHA'lardan üçünün işgal rejimine ait hava savunma sisteminde etkisiz getirildiği, ikisinin ise Batı Celile bölgesini hedef aldığı ifade edildi. Saldırıda 1 İsrail askerinin öldüğü, biri ağır, 5 askerin de yaralandığı açıklanmıştı.

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