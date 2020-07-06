Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda

TBMM (AA) - TBMM Milli Savunma Komisyonunda, TSK'de yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Milli Savunma Komisyonu, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı.



Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, komisyonda teklife ilişkin konuşmasında, silahlı kuvvetlerin 2 bin yılı aşkın kurumsal bir yapıya sahip olmasının temelinde disiplinli bir yapı içerisinde olmasının yattığını ifade etti. Alpay, "Bütün olarak değerlendirildiğinde Bakanlığımızın ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayacak bir teklif gündemimizdedir. Buna bağlı olarak çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmanın ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, silahlı kuvvetlerin, Türk milletinin gözbebeği olduğunu söyledi.

Kanun teklifindeki düzenlemelerle personelin motivasyonunun artırılmasının hedeflendiğinin altını çizen Kirazoğlu, şunları kaydetti:

"21. yüzyılda risk ve tehdit algısının değiştiği, savunma ve güvenlik stratejilerinin buna paralel olarak farklılaştığı, bölgesel ve uluslararası aktörlerin ve dinamiklerin daha etkili olduğu bir güvenlik ortamında bulunmaktayız. Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra ülkemizin, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz dahil denizlerimizdeki hak ve menfaatlerini korumak, tehdit ve tehlikelere karşı ülkemizi korumak, yurt dışında uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında yardımcı olmakla görevli Türk Silahlı Kuvvetleri, görevini üstün başarı ile yerine getirmektedir. Silahlı kuvvetlerimizin her rütbeden personeli, cansiperane şekilde görevini yerine getirmektedir. Silahlı kuvvetlerimizdeki personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde faydalanılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle sunduğumuz teklifte çeşitli düzenlemeler yer almaktadır.

Türkiye, sadece kendine yeten bir ülke olarak değil, tüm dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayan bir anlayışla savunma sanayisinde gelişmelerin önünü açmak durumundadır. Kanun teklifimizdeki düzenlemeler ile aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin hareket kapasitesine her türlü hava koşulunda mütevazı katkılar sağlanması hedeflenmektedir. Personelin tecrübelerinden daha etkin şekilde faydalanılması ve personelin motivasyonunun artırılması amacıyla özlük haklarının iyileştirilmesi ve askeri disiplinin tesisine yönelik ilgili mevzuatta düzenleme ve değişiklik yapılması teklifimizin katkılarla kabul edilmesini temenni ediyorum."











