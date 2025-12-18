“Askere gitmeyeceğiz” diyerek polisle çatıştılar
Kainatın hastalıklı hücreleri olan İsrailliler yine saldırı, şiddet, kan ve ilkel eylemlerle gündeme geldiler. İsrail’de askere gitmeyi reddeden Haredi yahudiler polisle çatıştı. Doğu Kudüs sokakları savaş alanına döndü.
İsrail polisi ile Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler arasında Batı Kudüs'te çıkan olaylarda 10 polisin yaralandığı bildirildi. Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail polisinin askere gitmeyi reddeden bir Ultra-Ortodoks Yahudi'yi gözaltına alması üzerine Batı Kudüs'teki Mea Shearim Mahallesi'nde olaylar çıktığı belirtildi.
Gözaltıya tepki gösteren Ultra-Ortodoks Yahudiler ile polisler arasında başlayan gerginliğin büyüdüğü ifade edildi. Ultra-Ortodoks Yahudilerin polise taş ve çöp attığı, polisin ise göstericileri dağıtmak için ses bombası kullandığı kaydedildi. Çıkan olaylarda 10 polisin yaralandığı, 4 Ultra-Ortodoks Yahudi'nin ise gözaltına alındığı aktarıldı.
Polisin bölgede toplanan göstericileri dağıtmak için cop kullandığı bildirildi.