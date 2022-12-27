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Dünya Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!
Dünya

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Sırbistan ile Kosova arasındaki gerilim had safhaya ulaştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, ordu ve polise "en yüksek savaş hazırlığında" olmaları talimatını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 17:37:00 -
Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Sırbistan ve Kosova arasındaki tansiyon düşmek bilmiyor. İki ülke arasındaki gerilim giderek büyürken Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in bu gece itibarıyla orduya “hazır ol” emri verdiği öğrenildi.

Savunma Bakanı Milos Vucevic, Vucic’in, Sırbistan ordusuna “en yüksek savaş hazırlığında” olmaları talimatı verdiğini ifade ederek, bunun gereken durumda silahlı çatışma anlamına gelebileceğini belirtti.

ASKER VE POLİS TEYAKKUZA GEÇTİ

Paniğe yer olmadığını söyleyen Vucevic, “Ancak endişe için yer var. Belli ki sadece Sırbistan sorunların siyasi anlaşma ile çözüleceğine inanıyor. Karşı taraf (Kosova) sürekli olarak kendi başına hareket ediyor.” dedi.

İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, Cumhurbaşkanı Vucic’in polislere de “hazır ol” emri verdiğini kaydederek, Kosova’daki Sırpların korunmasının hedeflendiğini aktardı.

Kosovalı Sırpların eski Sırp polis memuru Dejan Pantic’in gözaltına alınmasına tepki olarak Kosova’nın kuzeyinde 10 Aralık’tan bu yana kurduğu barikatlar hala kaldırılmazken, son yaşanan olaylar Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliği yeniden tırmandırdı.

Sırbistan’ın genelkurmay başkanını sınır bölgesine göndermesinin ardından Kosova’nın kuzeyinde dün gece meydana gelen silahlı saldırı sonucu iki ülke karşı karşıya gelirken, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR), gün içerisinde yaptığı açıklamada, saldırı olayının soruşturulduğunu belirtti.

Pantic’in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık’tan bu yana 17 gündür ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova’nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yaptı.

KOSOVA’DA GAZETECİLERE SALDIRI

Bu arada, Kosova’nın kuzeyindeki yerel bir televizyon ekibine maskeli kişilerce taşlı saldırı düzenlendi.

Kosova Gazeteciler Derneği AGK), Kosova’nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Zubin Potok Belediyesine bağlı Zupç köyünde, maskeli kişiler tarafından “Klan Kosova” televizyonu çalışanlarına yönelik yapılan taşlı saldırıya tepki gösterdi.

Bunun, aralık ayı içerisinde Kosova’nın kuzeyindeki medya çalışanlarına 4. saldırı olduğu ifade edilen açıklamada, “Bugün Zupç köyünde gazeteciler Qendresa Bellagoshi, Drin Demiri, kameraman Agon Bejtullahu ve şoför Elsad Sinani’den oluşan ekip taşlı saldırıya uğradı. Otomobilin kırılan camlarından hafif yaralanan gazeteci Bellagoshi ve şoför Sinani tedavi altına alındı.” ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

KOSOVAYA TİHA ,SİHA FAZLASIYLAN SİLAH VERMEMİZ LAZIM..SIRPLAR KAŞINIYOR..
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