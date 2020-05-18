Asker ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan Cihat Yaycı açıklaması

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti.

Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasıyla ilgili karar, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu karar sonrası Tümamiral Cihat Yaycı, bugün açıklama yaparak istifa ettiğini duyurdu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cihat Yaycı Amiralimizin neden görevden alındığını bilmiyorum. Hassas konu. Polemik konusu değil. Zarar görmesin. Ama şu kadarı bile! Canını okuduğu FETÖ’cüler, kriptolar, çanlarına ot tıkadığı Rum ve Yunanlılar, tekerine çomak soktuğu D.Akdeniz simsarları bayram yapıyor" dedi.