  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan’dan Almanya kararı

Ahmet Hakan’a bakın! “Palavra sıkmanın bile bir raconu vardır!” Bu, yeryüzünün görüp görebileceği en aptalca palavra

Seçilmiş palyaço ve alçak fütürist! Şu “Gazze” şaklabanlığına bakın hele! Bir insan ancak bu kadar alçaklaşabilir

MİT etkisiz hale getirdi! Terör örgütüne büyük darbe

Şiir gazetede sahibi İsviçre’de! Mustafa Kemal yaşasa bunlara da ’Dalkavuklar’ derdi

Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi

Türkiye yeni silahı Barbaros'u oraya konuşlandıracak! ABD ve Yunanistan işte bunu beklemiyordu

Meclis yetkilileri şaşkına döndü! Osman Yüksel Serdengeçti'nin kravat anısı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yerine geçecek isim belli oldu
Yerel Asker uğurlama konvoyunda yine aynı görüntü!
Yerel

Asker uğurlama konvoyunda yine aynı görüntü!

Yeniakit Publisher
2023-11-10 21:23:00 -
Asker uğurlama konvoyunda yine aynı görüntü!

Karabük'te yolu kapatan asker uğurlanma konvoyundaki kimliği belirsiz kişiler havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Asker uğurlama merasimi yapmak isteyenler trafikte konvoy oluşturdu. 5000 Evler Mahallesine geçiş yapılan alt geçitte araçlarla trafiği ulaşma kapatan konvoy cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde konvoydaki kimliği belirsiz kişilerin havaya ateş açtığı anlar yer aldı.

Asker konvoyuna zafer işareti yapıp "biji apo" diye bağırınca...
Asker konvoyuna zafer işareti yapıp "biji apo" diye bağırınca...

Yaşam

Asker konvoyuna zafer işareti yapıp "biji apo" diye bağırınca...


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul’da asker konvoyunda "drift" yapan maganda yakalandı
İstanbul’da asker konvoyunda “drift” yapan maganda yakalandı

Aktüel

İstanbul’da asker konvoyunda “drift” yapan maganda yakalandı

Asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açtı! Faturası ağır oldu
Asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açtı! Faturası ağır oldu

Yerel

Asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açtı! Faturası ağır oldu

Vatani görevini yapacak gençler için toplu asker uğurlama etkinliği düzenlendi
Vatani görevini yapacak gençler için toplu asker uğurlama etkinliği düzenlendi

Aktüel

Vatani görevini yapacak gençler için toplu asker uğurlama etkinliği düzenlendi

Asker uğurlamasında silahla havaya ateş eden şüpheli yakalandı
Asker uğurlamasında silahla havaya ateş eden şüpheli yakalandı

Yerel

Asker uğurlamasında silahla havaya ateş eden şüpheli yakalandı

Asker uğurlama eğlencesinde facia! Ölü ve yaralılar var
Asker uğurlama eğlencesinde facia! Ölü ve yaralılar var

Gündem

Asker uğurlama eğlencesinde facia! Ölü ve yaralılar var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23