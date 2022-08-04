Asker-sivil bilek güreşi tarihe karıştı!
Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, geçmiş dönem Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantılarını hatırlatarak, "Bugün devir değişti. Darbe yapanlardan tek tek hesabı soruldu." dedi. Uğurlu konuşmasında, eski-yeni Türkiye karşılaştırması yaptı.
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Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Fatih Uğurlu, eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi karşılaştırdı.
28 Şubat darbe sürecindeki YAŞ toplantılarını hatırlatan Uğurlu, "Bugün devir değişti. Darbe yapanlardan tek tek hesabı soruldu." dedi.
AK Parti iktidarının Türkiye'yi getirdiği noktaya dikkat çeken Uğurlu, "Asker ile sivil arasındaki bilek güreşi artık bitti." ifadelerini kullandı.