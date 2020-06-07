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Aktüel

Asker konvoyunda motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti

Samsun’da asker uğurlama konvoyunda motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 21:02:15 -
Asker konvoyunda motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti

Samsun’da asker uğurlama konvoyunda motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti.


Kaza, Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Sarışık mevkisinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlama konvoyunda 55 GM 538 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan 20 yaşındaki Mertcan Gül, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp önce trafik işaret levhasına çarpıp daha sonra da kanalına devrilip bir süre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan Mertcan Gül, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Mertcan Gül yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak acil serviste hayatını kaybetti. Mercan Gül’ün yakınları hastane önünde gözyaşına boğuldu. Kazada hayatını kaybeden Mertcan Gül’ün kendisinin de bu yıl askere gideceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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