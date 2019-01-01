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Asker İngilizleri dava etti: Bana kıyafet vermediler

Ganalı bir asker, İngiliz ordusuna kendisini kötü hava şartlarına karşı koruyamadığı gerekçesiyle tazminat davası açtı.

01 Ocak 2019 Salı 13:01
Asker İngilizleri dava etti: Bana kıyafet vermediler

Ganalı asker, siyahi derililerin soğuk hava yaralanmalarına daha çok maruz kaldıklarını bilmelerine rağmen kendisine kış şartlarına uygun kıyafet vermeyen İngiliz ordusuna dava açtı.

Ganalı asker, İngiliz ordusuna kendisini kötü hava şartlarına karşı koruyamadığı için 150 bin Sterlin'lik tazminat davası açtı.

Michael Asiamah, İngiliz ordusunun görev başında iken kendisine dondurucu rüzgârda 18 saatlik bir egzersiz sırasında uygun sıcak giysiler sağlamayı ihmal etmesinden sonra hastalandığını söyledi.

Başkonsoloslukta görev yapan 36 yaşındaki Asiamah, Karayipler ve Afrika kökenli insanların soğuk yaralanmalara karşı daha duyarlı olduklarını bilmesine rağmen ordunun kendisini soğuğa maruz bıraktığını söyledi.

Hastalanan askerler oldu

Gana'da doğan Asiamah, Yüksek Mahkeme'ye Salisbury Ovası ve Leicestershire'daki Naseby Battlefield egzersizlerinin ona acı verdiğini ifade etti. Mart 2016'da egzersiz için eldiven, kışlık çorap ve bot gibi bir takım getirmesi konusunda onu uyarmadıklarını ve soğuk havaya karşı duyarlılıklarını anlattığında onlara devam etmeleri gerektiğinin söylendiğini ve bu durum yüzünden hastalandığını belirtti.

Şu anda Tidworth, Wiltshire'daki evinin yakınında eski bir kiliseye başkanlık eden eski asker, Ekim 2016'ya kadar orduda görev yapmıştı.

Daily Express'te yer alan habere göre mahkemeye sunulan davacı belgelerinde Asiamah, 2016 yılında orduda yaşadığı bu olaydan sonra şu an 15 santigratın altındaki sıcaklıklarda dışarı çıkması durumunda semptomlarını ağırlaştırma riski altında olduğunu iddia ediyor.

Soğuk havada vücutlarında yaralanmalar oldu

Naseby'de sivil kıyafetler ile ilk önce soğukta beş saatlik derslere katıldığını söyleyen Asiamah, "Bunu takip eden hafta da sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar süren Salisbury Ovasındaki eğitim çalışmaları yapıldı" dedi.

2009 yılında yapılan bir araştırmada, İngiliz Ordusundaki siyahi askerlerin soğuk havada yaralanmaya karşı beyaz derili askerlerden 30 kat daha fazla olduğu açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 13:01
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  5. Ganalı asker

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