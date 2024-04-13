  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü
Yerel

Asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü

Yeniakit Publisher
2024-04-13 11:32:00 -
Asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt’ta asker eğlencesinde ortalık karıştı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, taraflar polis müdahalesiyle ayrıldı. Yaşanan o kavga anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi 6. sokakta yaşandı. İddiaya göre, askere gidecek bir gencin eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya döndü. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Polisin müdahalesinin ardından ayrılan tarafların o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23