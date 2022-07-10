Asker böyle skandal görmedi! Ağzınız bir karış açık kalacak
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, hiç sınava katılmadan askeri liseye giren, kurmay binbaşılığa kadar yükseltilen, 15 Temmuz'da darbeye katılan ve tespit edilince firar eden L. Dündar'ın hikayesini anlattı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı döneminde geliştirdiği 'FETÖMETRE' ile TSK'nın FETÖ'den arındırılması çalışmalarına önemli katkı sağlayan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, daha önce kamuoyunda hiç duyulmamış bir olayı anlattı.
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Asker böyle bir skandal görmedi" başlıklı yazısında Yaycı'nın ifadelerini şöyle aktardı:
“Hiç sınava katılmadan askeri liseye giren, kurmay binbaşılığa kadar yükseltilen, 15 Temmuz'da darbeye katılan, sonrası tespit edilince firar eden, Bylokçu, aile boyu FETÖ'cü L. Dündar'ın akıllara durgunluk verecek sahtekarlık hikayesini anlatacağım.
Kripto örgüt üyelerini deşifre etmek için geliştirdiğim ‘FETÖMETRE' uygulamasına takılan L. Dündar'ın, askeri lise girişiyle ilgili yazılı ve sözlü sınavların yanı sıra spor ve sağlık testine girmeden kurmay binbaşılığa kadar yükseltildiği tespit edildi.
Yabancı dil sınavı
L. Dündar'ın, yabancı dil sınavı sorularını da önceden temin ettiği ve yurtdışı göreve gönderildiği yine FETÖMETRE ile belirlendi! FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan ve FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı da tespit edilen L. Dündar adliyeye sevk edildi, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakıldığı tarihten sonra da izini kaybettirdi.
15 Temmuz'dan sonra tüm personelin askeri lise, harp okulu ve harp akademileri sınavlarını FETÖMETRE ile inceledik. 1993'te yapılan Deniz Lisesi giriş sınavına katılan 3 bin 104 adaydan Deniz Binbaşı L.Dündar'ın listede olmadığını belirledik.
Giriş belgesinde başka isim
Sınavlara girdiğine ilişkin en ufak bir ize rastlanmadı! Bunun üzerine idari tahkikat başlatan yetkililer, Dündar'ın söz konusu sınava girdiğine dair herhangi bir belgeye de ulaşamadı. Bunun yanı sıra mülakat, ön sağlık ve fiziki yeterlilik testlerine de katılmadığını saptandı..
Dündar'ın, kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve sınav değerlendirme komisyonunca ıslak imzalı hazırlanan sınav sonuç belgesindeki aday numarasının ise Murat T. isimli adaya ait çıktı. Burada da ilginç bir durum var: Sınav giriş belgesinde ismi olan Murat T. sınavda zaten elenmiş.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Murat T, boyu kısa olduğu için ilk başvuruda elendiğini, bu nedenle sınavın diğer aşamalarına giremediğini söyledi.
Nasıl girdiğimi hatırlamıyorum
Soruşturmayı yapan yetkililerin görüştüğü L. Dündar, yazılı sınava nerede, ne zaman ve nasıl girdiğine dair dönem arkadaşlarının aksine net cevaplar veremedi ve soruları ‘Hatırlamıyorum' diyerek geçiştirdi.
İdari ve adli soruşturma sonucu Dündar'ın başarılı gösterildiği 1993'teki sınav değerlendirme komisyonunda bilgi işlem personeli olan komutanın, 15 Temmuz'dan hemen sonra tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık eski tuğamiral N.A. Demirhan'dı.
L. Dündar'ın, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, yabancı dil sınavı sorularını önceden elde ettiği, FETÖ'den ihraç edilen 1'inci ve 2'nci sicil amirleri tarafından yüksek not verilerek yükselmesi sağlandı. Dündar'ın eşi 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada sanık olarak yer aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda üsteğmen rütbesindeki kardeşi hakkında ise ‘Ankesörlü telefon' soruşturmasında işlem yapıldı ve kamu görevinden ihraç edildi.
Lise günlüğündeki tesadüf
Deniz Lisesindeki dönem arkadaşlarının mezuniyet yıllığına düştüğü notlar da Dündar'ın Deniz Lisesi sınavına girmediğine işaret ediyor. Dündar'a, ‘köfte' lakabını takan arkadaşlarından C.K'nin, mezuniyet günlüğüne, ‘L. Dündar'ın okula girmesi tam bir tesadüf sonucudur. Sınav sonuç listesinde adı olmamasına rağmen bir isim benzerliği sonucu bu okula girmiştir' notunu düşmüş. Bir başka dönem arkadaşı O.T'. de ‘Köfte, isim benzerliğinden doğan tesadüf sonucu okulumuza girmiştir' yazmış…
'Köfte' açıkçası herkesi uyutmuş. 'Adli kontrolle' serbest bırakıldıktan sonra uçmuş gitmiş. Kim bilir nerede?"