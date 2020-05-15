Asker alımları ne zaman olacak? Bedelli askerlik alımları ne zaman başlayacak?
Koronavirüs nedeniyle asker alımları ertelenmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, asker alımlarına ilişkin celp tarihlerini açıkladı. Peki asker alımları ne zaman olacak? Bedelli askerlik alımları ne zaman başlayacak? İşte detaylar.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "31 Mayıs'tan itibaren terhisler, 5 Haziran'dan itibaren celplerin başlamasını planlıyoruz. 20 Haziran'dan itibaren bedelli celpleri başlayacak. 5 Haziran'dan itibaren celbi yapılacak gençlerimizin hepsi teste tabi tutulacak. Sonuç belirlendikten sonra birliklerine sevk edilecekler." dedi. Bakan Akar, terörle mücadelede 1 Ocak'tan bugüne kadar 1393 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.