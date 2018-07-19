Asitli içeceklerin sağlığa olumsuz etkileri nelerdir?

ASİTLİ İÇECEKLERİN VÜCUDA ZARARLARI

DİŞ ÇÜRÜMELERİ

Asitli içeceklerin içerisinde fazla miktarda bulunan şeker diş çürümelerine ve aşınmalarına neden olmaktadır. Diş minesine zarar veren şeker çürüklerin oluşmasına neden olan faktörler arasında ilk sıralarda yer alır. Çok fazla miktarda tüketilen asitli içecekler zamanla dişlerin çürümesine ve diş köküne zarar verip dişözüne ulaşır. Bu durumda kişilerde apse sorunu meydana gelir ve tıbbi müdahale gerektirir.

KALP HASTALIKLARI

Asitli veya gazlı içeceklerin içerisinde bulunan fruktoz mısır şurubundan elde edilmektedir. Bu fruktoz zamanla kişilerde kalp hastalıklarının oluşmasına neden olur. Ayrıca şeker hastalığına da neden olan asitli içeceklerin tüketim sayısı minimuma indirilmelidir. Aksi halde kişilerde diyabet ve kalp hastalıklarının oluşumu kaçınılmaz olacaktır.

ASTIM

Asitli içeceklerin içerisinde bulunan sodyum benzonat içeceklerin raf ömrünü uzatmak amaçlı kullanılmaktadır. Koruyucu ürün olarak kullanılan bu madde kişilerde astım hastalığına nende olmaktadır. Aynı zamanda sodyum bikarbonat egzamaya ve kurdeşen sorununa da neden olan faktörler arasında yer alır.

BÖBREK HASTALIKLARI

Fazla asitli içeceklerden tüketen kişilerde böbrek aşı sorunun görüldüğü kanıtlanmıştır. Asit ve gazlı içecekler böbreklerin aşınmasına ve ileride böbrek hastalıklarının oluşmasına neden olmaktadır.

KEMİK ERİMESİ

Asitli içecekler bulunan fosforik asit kemik hastalıklarının oluşmasına sebebiyet vermektedir. Kemiklerin erimesine ve kırılganlığına nende olan fosforik asit her asitli içeceğin içerisinde bulunur. Aynı zamanda bu madde vücutta olan kalsiyumun dışarı atılmasına da nende olur.

OBEZİTE

Asitli ve gazlı içecekler üzerinde yapılan araştırmalar dâhilinde bu içecekleri tüketen kişilerin obezite olma risklerinin çok fazla olduğu kanıtlanmıştır. İçerisinde bulunan şeker kişilerin kilo almasına neden olmaktadır. Aynı zamanda asitli içeceklerin içerisinde bulunan kafein kişiler da alışkanlık yapıyor ve bağımlılığa neden oluyor. Kişilerin gün içerisinde enerjik olmalarını sağlayan ama belli bir süre sonra enerjilerinin yok olup bıkkın düşmelerine yol açan asitli içecekler ciddi derece de zararlıdır ve tüketmekten kaçınmak gerekir.