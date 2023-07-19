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Yerel Asit yüklü tırda sızıntı paniğe neden oldu
Yerel

Asit yüklü tırda sızıntı paniğe neden oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-19 08:18:00 -
Asit yüklü tırda sızıntı paniğe neden oldu

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, asit yüklü tırın dorsesinden farklı renkte oluşan duman sızıntısı paniğe neden oldu. AFAD ekiplerinin ölçümleri sonrası, itfaiye ekipleri oluşan asidik maddeyi bertaraf etti.

Olay, Kemalpaşa ilçesi İzmir-Ankara Asfaltı Turgutlu istikametinde meydana geldi. Bornova’dan Aydın’ın Söke ilçesine malzeme götürmek üzere seyreden tır sürücüsü, Taşkahve mevkiine geldiğinde tırın dorsesinden farklı renklerde duman sızıntısı olduğunu fark etti.

Sürücü, aracı emniyet şeridine alarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri yaptığı incelemede araçta yüklü hipoklorit asit ile nitrik asidin tepkimesi sonucu sızıntı meydana geldiği tespit edildi.

Yanma ve solunum rahatsızlığı riskine karşı trafik kontrollü olarak verilirken, AFAD ekiplerinin ölçümleri sonrası, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek asidik madde bertaraf edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, trafik, ekiplerin çalışması sonrası yeniden normale döndü.

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