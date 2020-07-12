Asit içeren besinler hangileridir?

Asit içeren besinleri belirli miktarda tüketmek gerekir. Fazla asitli besin tüketmek vücutta birçok soruna ve hastalığa davetiye çıkarabilir. Peki ama meyve ya da sebze, hangi gıdanın asitli olduğunu nasıl anlayabiliriz? Asitli gıdalar nasıl anlaşılır? Hangi meyveler asitlidir? Hangi sebzeler asitlidir? İşte merak edilen detaylar...