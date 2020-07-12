Asit içeren besinler hangileridir?
Asit içeren besinleri belirli miktarda tüketmek gerekir. Fazla asitli besin tüketmek vücutta birçok soruna ve hastalığa davetiye çıkarabilir. Peki ama meyve ya da sebze, hangi gıdanın asitli olduğunu nasıl anlayabiliriz? Asitli gıdalar nasıl anlaşılır? Hangi meyveler asitlidir? Hangi sebzeler asitlidir? İşte merak edilen detaylar...
Asit dengesi fazla olan kişilerin sıklıkla araştırdığı "asitli besinler ve alkali besinler" hakkında detaylı bilgiyi haberimizin detayından öğrenebilirsiniz. Alkali besinler hangileridir? Asitli gıdalar hangisidir? İşte asitli ve alkali beslenmenin püf noktaları...
Asidik besinler fazla tüketildiğinde vücut için sorun teşkil ederler. Bu sorun meydana geldiğinde alkali beslenerek, asit dengesi korunlıdır. Tabi alkali beslenmede de dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.
Alkali beslenmede, asidik besinlerin alkali besinleri dörtte bir oranında aşmaması gerekir. Şeker hastalığı, yoğun stres, damar sertliği gibi durumlar varsa vücutta asitlenme yüksektir ve alınan asidik besinlerin miktarına ayrıca dikkat edilmelidir.