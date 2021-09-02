Aşısız öğrenciler yurtlara alınmayacak mı? Açıklamalar kafa karıştırdı

Üniversite yurtlarının hangi şartlarda açılacağı ile ilgili son dakika açıklama geldi. YÖK Başkanı Özvar, yüz yüze eğitimin ele alındığı toplantı sonrası yurt odalarında aşılı ve aşısız öğrenciler için alınacak tedbirler ile ilgili değerlendirme yaptı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği konu hakkında Özvar, "Kampüsler için aldığımız tedbirlerin üniversitelerimiz içindeki yurtlarda da geçerli olacağını belirtmek isterim." dedi.

Yurtlarda aşılı ve aşısız öğrenciler beraber mi kalacak?

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde en kritik dönemeçlerden biri olarak nitelendirilebilecek 6 Eylül'e dört gün kalırken, Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bu tarihte okulların yüz yüze eğitime başlayacak ve üniversitelerin açılacak olması nedeniyle toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile YÖK Başkanı Erol Özvar da katıldı.

"Tedbirler yurtlarda da geçerli olacak"

Gazetecilerin sorularına cevap veren YÖK Başkanı Özvar şunları söyledi;

"Bu açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından üniversitelerimizin içinde bulunan yurtları da kapsayacaktır. Kampüsler için aldığımız tedbirlerin üniversitelerimiz içindeki yurtlarda da geçerli olacağını belirtmek isterim."

"Aşısız birinin nasıl karşılanacağını takdirinize bırakıyorum"

Konuyla ilgili Bakan Koca ise şu ifadeleri kullandı;

"Yurtlarda 1 öğrenciden fazla kişinin kaldığı odalarda aşısız olan birinin nasıl karşılanacağını sizin takdirinize bırakıyorum."