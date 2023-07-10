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Dünya Aşırı sıcaklar nedeniyle cenazeleri gece defnetme kararı aldılar
Dünya

Aşırı sıcaklar nedeniyle cenazeleri gece defnetme kararı aldılar

Yeniakit Publisher
2023-07-10 21:51:00 -
Aşırı sıcaklar nedeniyle cenazeleri gece defnetme kararı aldılar

Körfez ülkesi Kuveyt'te, yaz mevsiminde aşırı sıcaklar nedeniyle cenazelerin gece saatlerinde toprağa verilmesine karar verildi.

Ülke medyasında yayımlanan haberlere göre, temmuz ve ağustos aylarında cenazeler gece toprağa verilebilecek. Kuveyt'te yayın yapan Er-Ray gazetesinin haberinde bu kararın uygulanması için Vakıflar Bakanlığı'ndan fetva alındığı belirtildi.

Cenaze işlerinde kolaylık sağlamak amacıyla definlerin akşam ve yatsı namazları arasındaki vakitte gerçekleşeceği aktarılırken, belediyelerin de vatandaşa aydınlatma ve diğer hizmetleri sunacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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