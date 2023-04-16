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Dünya Aşırı sıcak havada etkinlik düzenlediler! 13 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Aşırı sıcak havada etkinlik düzenlediler! 13 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-04-16 23:39:00 -
Aşırı sıcak havada etkinlik düzenlediler! 13 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde düzenlenen açık hava etkinliğine katılan 13 kişi aşırı sıcak nedeniyle ortaya çıkan sağlık problemleri sonrasında hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Navi Mumbai kentinde hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükselmesi can kaybını da beraberinde getirdi.

Navi Mumbai kentinde yerel saatle 11.30 sıralarında başlayan ve 13.00'e kadar süren bir açık hava etkinliğine binlerce kişi katıldı. İçişleri Bakanı Amit Shah'ın da yer aldığı ve yerel yetkililere hizmetlerinden dolayı ödül takdim ettiği etkinlikte, katılımcılar susuzluktan ve sıcak havadan dolayı baygınlık geçirdi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, aşırı sıcak nedeniyle ortaya çıkan sağlık problemleri sonrasında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sıcak havaya rağmen programa uygun yapılmayan oturma düzeni nedeniyle saatlerce güneş altında oturan katılımcılardan hayatını kaybedenlerin ailelerine ise hükümet tarafından maddi destek sağlanacak.

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