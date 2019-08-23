0553 313 94 23

Aşırı egzersiz dişleri çürütüyor

23 Ağustos 2019 Cuma 15:20
Aşırı egzersiz dişleri çürütüyor

ANKARA (AA) - Aşırı egzersiz yapmanın diş sağlığını olumsuz yönde etkilediği bildirildi.

The Telegraph'ın haberine göre, Londra Üniversitesinden Dr. Julie Gallagher liderliğinde, Olimpiyat oyuncuları dahil 352 profesyonel sporcunun katılımıyla yapılan araştırma, aşırı egzersiz yapan kişilerde diş rahatsızlıklarının yüksek oranda görüldüğünü ortaya koydu.

Uzmanlar, sporcuların günde ortalama iki kez fırçalamalarına rağmen diş sağlıklarının bozulmasının, aşırı egzersizin tükürük ve bağışıklık sisteminde diş hasarına yol açan değişimleri harekete geçirmesinden kaynaklanabileceğini açıkladı.

Yüksek şekerli enerji içecekleri ve yiyeceklerin de profesyonel sporcuların diş sağlığının kötüleşmesinde etkili olduğunu düşünen uzmanlar, sporcuların yüzde 49,1'inde ciddi diş çürüklerinin bulunduğunu kaydetti.

Futbol, ragbi, bisiklet, kürek çekme ve jimnastik dahil 11 dalda profesyonel sporcu olan bu kişilerin yüzde 32'sinin de diş sağlıklarının performanslarını olumsuz etkilediğini aktardığı belirtildi.

Çalışmanın ayrıntıları "British Dental Journal" dergisinde yayımlandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:20
  1. aşırı egzersiz
  2. diş
  3. profesyonel sporcu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinliklerine hazır
    1. Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl..
    2. Çaycuma ADD ilk gençlerini Afyon..
    3. Aydın’dan 40 çocuk Kars’a gitti
    4. DSP’den kayyım açıklaması! ‘Terör..
    5. Emine Bulut cinayeti
    6. MHP'den partililere flaş talimat!
    7. Polonya'daki şimşek fırtınası
    8. Adalet Bakanı Gül, "Vahşice katledilen..
    9. ABEL’den İTSO’ya özel indirim
    10. Adalet Bakanı Gül'den "Emine Bulut..
    11. Oppo'dan yeni "Reno2" serisi
    12. Kıbrıs Gazisi’nin evi alev alev yandı
    13. Edremit körfez ilçelerinde 96 düzensiz..
    14. Malatya Barosundan kadın cinayetlerine..
    15. Ankara'daki Afrikalı büyükelçiler bir..
    16. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    17. Bakan Gül'den Emine Bulut açıklaması!
    18. Gelenek karakolluk oldu
    19. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
    20. Büyükşehir Konservatuvarına korist..
    21. TCMB döviz kurları
    22. Yakutiye Belediyesi hasta yaşlı kadına..
    23. Antalya’da 4. kat balkonundan düşen..
    24. Hülya Hökenek canlı yayında 'Ölmek..
    25. Küstah ifadeler! PKK destekçileri..
    26. Osmangazi’de trafik düzenlemesi
    27. Aniden gelen sel bir ilçeyi yuttu
    28. Yazlık sinema “Hababam Sınıfı” ile..
    29. Kop Millet Kıraathanesi Açıldı
    30. Silahlı kavgada yaralanan şahıs..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar