Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu

Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş, ikinci eşinden olan oğlu Hadi İskender'in Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki ikametine gitti. Burada baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İskender Ertuş, oğlu Hadi İskender'e silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayaklarından yaralanan Hadi İskender, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası gözaltına alınan İskender Ertuş'un emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlandığı, ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Yaralı Hadi İskender'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.