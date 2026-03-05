Yıllar önce kurutulmuştu! Antalya’daki antik göl yeniden suyla doldu

Elmalı Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Arkeolog Durmuş Altan, Karagöl'ün tarihi önemi olduğunu da belirterek, "Elmalı'da önemli karstik göller var. Avlan Gölü, Baranda Gölü ve Karagöl. Karagöl aslında buranın en eski göllerinden biri. Burada Karagöl manzaralı bir mezar var. M.Ö. 525 yıllarına tarihlenen Kızılbel Tümülüsü var. Kızılbel Tümülüsü'nün betimlemelerine baktığımızda zaten bey, mezarını Karagöl manzaralı yaptırıyor. Karagöl'de 14 kişinin çektiği bir kayıkta seyahat ediyor. Bey, Karagöl'de domuz avlıyor. Antik dönemden itibaren aslında Karagöl burada var" dedi. Karagöl'ün uzun yıllardır su tutmadığını söyleyen Altan, "Uzun yıllardır Karagöl'de hiç su tutmamıştı. Fakat bu yıl hem Avlan Gölü hem diğer göllerde olduğu gibi yoğun yağışlardan dolayı Karagöl, tekrar eski günlerine kavuştu ve şu anda arkada muhteşem bir manzara var. Bu yılki yağmurlar, Karagöl'ü tekrar eski yerine getirdi" diye konuştu.