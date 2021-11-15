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Yerel Aşiret düğününde gelin ve damada takılan takı dudak uçuklattı!
Yerel

Aşiret düğününde gelin ve damada takılan takı dudak uçuklattı!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ertoşi Gevdan Aşireti'nin düğününde 288 bin TL bahşiş verilirken, gelin ve damada takılan 1 milyon 258 bin liralık altın ve para dudak uçuklattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 20:03:00 - 2021-11-15 20:10:10
Aşiret düğününde gelin ve damada takılan takı dudak uçuklattı!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ertoşi Gevdan Aşireti'nin düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin liralık altın ve para takıldı.

Silopi ilçesinde Savaş Işık ve Mizgin Işık çiftinin düğün salonunda gerçekleşen düğüne Ertoşi Gevdan Aşireti Ağası Mehmet Aslan ile Van, Hakkari, Gaziantep, Adana, Mersin, İstanbul, Irak ve İran'dan gelen aşiret üyeleri katıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yemekli düğünde 130 adet koyun kesilirken, 2 ton da pirinç kullanıldı.

Geline 1 kilogram ağırlığında altın takı takıldı

Aşiret Ağası Mehmet Aslan ve aşiretin önde gelen isimlerinin 288 bin TL bahşiş verdiği düğünde geline 1 kilogram ağırlığında altın takı takıldı. Takılan altın ve paraların ise toplam 1 milyon 258 bin TL olduğu öğrenildi.

Damat Savaş Işık, çok mutlu olduğunu belirterek, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan akrabalarına teşekkür etti.

Damadın amcası Abdullah Işık da görkemli bir düğün yaptıklarını belirtti. Işık, "Çok iyi geçti. Düğüne katılan Ertoşi Gevdan Aşireti'nin ağası olan başta Mehmet Ağa, Van'dan, Hatay'dan, Adana, Mersin, Kuzey Irak'tan yani bütün illerden akrabalarımız katıldı. 1 milyon 250 bin TL para takıldı düğünde. Gelenlerin hepsinin ayağına sağlık. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

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