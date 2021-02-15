Aşının yan etkilerine karşı ne yapılmalı? Aşı sonrası yan etkiler için yapılması gerekenler

Ülkemizde şimdiye kadar yapılan aşılamalarda her ne kadar ciddi bir yan etkiye rastlanmadıysa da aşı yapılan noktada bazen ağrı, şişlik ve kızarıklık gibi hafif yan etkiler görülebiliyor. Bu durumda ne yapılması gerektiğine dair vatandaşlar merak ediyor. Aşının yan etkilerine karşı ne yapılmalı?

Aşıdan sonra hafif yan etki görüldüyse uygulanan kol yüksekte tutulmalı. Havlu yardımıyla aşı uygulanan bölgeye soğuk uygulama yapılmalı, fakat cilde doğrudan buz temas ettirilmemeli. Eğer ağrı uzun süre devam ederse parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Aşılamadan sonra zaman zaman hafif ateş, titreme, yorgunluk, baş ve eklem ağrısı gibi yan etkileri de görülebilir.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşının yan etkilerine karşı yapılması gerekenler ile ilgili "Kas ağrısı, halsizlik, baş ağrısı gibi yan etkiler de karşılaşılan durumlar söz konusu. Bu durumda da yine sıvı almak ve aynı zamanda ağrılar dayanılmaz haldeyse parasetamol ilacını ağrı kesiciden almak yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sıvı kaybına dikkat edilmeli

Kusma ve ishal gibi durumlarda ise bol sıvı alınmalı. Beslenme, ishal diyetine uygun hale getirilmeli. Ağızdan sıvı veya gıda alınamayan durumlarda ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Prof. Dr. İlhan, bu durumlarda neler yapılabileceğini anlattı:

"Tuzlu, şekerli gıdaları kontrollü olarak almaları gerekiyor. Tabii yine ishal durumunda özellikle sıvı kaybına bağlı olarak başka etkilerin ortaya çıkmaması için bir kez daha sıvı kaybına dikkat etmekte fayda var, bol su içmekte fayda var."