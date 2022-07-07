Asın bu şerefsizleri! Ahlaksızlara baskın

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapan ve fuhşa aracılık eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Birbirlerine müşteri yönlendirmişler

3 ay süren teknik takip sonucu fuhuş yapan ve geçimini bu şekilde sağlayan kadınların sosyal medya ve WhatsApp üzerinden iletişime geçtikleri, numaralarını vererek diğer arkadaşlarına da söyleyip, rezidans, otel veya müşteri evlerinde fuhuş yaptıkları, tek seans ücretlerinin 2 bin TL, saatlik ücretlerinin 4-5 bin TL, gecelik ücretlerinin ise 8- 10 bin TL olduğu belirlendi. Fuhuş yapan kadınların ayrıca birbirlerine müşteri yönlendirdikleri, katalog fotoğraflar ile kendilerini tanıttıkları tespit edildi.

Erkekleri 3'e ayırmışlar

Fuhuş yapan kadınların, müşterilerini 'zengin', 'zengin ama keko', 'zengin iş adamı' olarak 3'e ayırdıkları öğrenildi. Kadınların 'zengin' müşterilerine fotoğraflarının yer aldığı kataloğu gönderdiği ve buradan seçim yapıldığı belirlendi.

Bu kapsamda Antalya, İzmir, Nevşehir ve Aksaray'da yaşayan 49 kadının fuhuş yapmasına aracılık edip, yer, imkan ve kazanç sağladıkları belirlenen 19'u kadın 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 27 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vatandaşlar aileler, gençler ve hatta çocuklar büyük tehdit olan zinacıların toplumu ifsat suçundan idam edilmeleri yönünde çağrılar yaptı.