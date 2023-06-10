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Yerel Asın bu şerefsizleri!
Yerel

Asın bu şerefsizleri!

Yeniakit Publisher
2023-06-10 09:48:00 -
Asın bu şerefsizleri!

Adana’da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde satış yaptığı belirlenen Ozan Ş. ile Duran Ö.’nün adresine eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise yeşil reçeteye tabi 2 bin 742 uyuşturucu etkili hap, 18,13 gram bonzai, 3,76 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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