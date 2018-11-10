Asimilasyon oyunu: Yunanistan'ın skandal adımına Batı Trakya Türkleri'nden sert tepki!

Yunanistan'da Gümülcine Medrese-i Hayriye Encümen Heyeti yeni ders programında Türkçe derslerin azaltılmasına tepki gösterdi. Encümen Heyeti öğrenci velileri ile yaptıkları toplantılar sonucu aldıkları kararları yayınladıkları basın açıklaması ile duyurdu.

Millet Gazetesi'nin haberine göre Medrese-i Hayriye Encümen Heyeti tarafından yayınlanan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gümülcine Medrese-i Hayriye Encümen Heyeti, öğrenci velileri ile 23/9/2018 ve 7/10/2018 tarihlerinde toplanarak yeni ders programıyla ilgili görüşmeler yapmış ve şu aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Bütün veliler oy birliğiyle yeni programa karşı olduklarını, bunun kabul edilemez olduğunu, din eğitimine darbe vurmak anlamına geldiğini ve müfredat programında Türkçe derslerin azaltılmasının hiçbir şekilde kabul edilmez olduğunu ifade etmişlerdir.

2. Medrese, asırlarca dini eğitim veren; imam, müezzin, vaiz müftü gibi din adamı yetiştiren tarihi bir eğitim kurumudur. Böyle bir eğitim kurumuna özelliğini veren dersleri azaltmak bu kurumun kimliğini yok etmek demektir.

3. Tarihin hiç bir döneminde hiç bir memlekette din eğitiminin önüne geçilemediği tarihi bir hakikattir. Bu yanlıştan acilen dönülmeli, bölge insanına dini eğitim özgürlüğü devlet eliyle kısıtlanmamalı, yok edilmemelidir. Medresenin "Azınlık Okulu Statüsü" konumu net olarak tescil edilmelidir.

4. Bütün azınlık okullarında olduğu gibi Medresenin ders, öğretmen, ders programı ve kitap konuları ikili kültür anlaşmalarına ve uluslararası anlaşmalara göre düzenlenmelidir. Medresenin Azınlık okulu ve vakıf statüsü de net olarak tescil edilmelidir.

5. Bu talepler yerine getirilene kadar her türlü demokratik hak arama mücadelesine devam edilecektir. Bu konuda hiçbir yasal eylemden çekinilmeyecektir.

6. Bu alınan kararlar, ilgili devlet kurumlarına, azınlık kuruluşlarına, milletvekillerine, İslam ülkelerinin temsilciliklerine, azınlıkla ilgilenen diğer devletlerin ilgili kuruluşlarına, uluslararası insan hakları örgütlerine ve kamuoyuna bildirilecektir.

7. Azınlığa vakfedilmiş olan bu tarihi eğitim kurumuna, burada görev yapan Azınlık öğretmenlerine ve okul encümenlerine danışmadan derslerin azaltılmasına yönelik alınan bu kararları ve bunlara imza atanları kınıyoruz."

Konu ile ilgili daha önce Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu da benzer bir açıklamada bulunmuştu. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Medrese-i Hayriye için davet edilen encümenler heyeti ve Aile Birlik Derneği başkanı tarafından, toplantıda Medresede son çıkan kanunla Türkçe derslerin kesintiye uğradığını ve günden güne Medrese okulunun farklı bir statüye sokulmaya çalışıldığı anlatıldı. Bu durumda Danışma Kurulu üyelerinin oy birliği ile alınan kararında, Medrese-i Hayriye’nin Osmanlıdan kalan bir gelenek olarak devam ettiğini, dolayısı ile bu okulumuzda haklarımız çiğnenerek yapılan her değişikliğe karşı olduğumuzu ve atılacak olan her adımda encümen heyetinin yanında olduğumuz hususunda mutabık kalınmıştır.

Encümenler tarafından Bakanlığa gönderilecek olan metinde, Medresenin din eğitimi programına zarar verilmeden Türkçe derslerin devam etmesinin gerekli olduğu da Danışma Kurulu üyeleri tarafından kabul edilmiştir."

Kaynak: Kırım Haber Ajansı