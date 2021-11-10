Asıl sen kendini ne zannediyorsun be adam?

Tarihçi olmasına rağmen her konuda ahkam kesmeyi alışkanlık haline getiren İlber Ortaylı, yaptığı son siyasi çıkışla bir kez daha tepkilerin odağına yerleşti. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin zaten kalkınmış bir ülke olduğunu savunarak kargaları bile güldüren Ortaylı, "Kalkınmış bir ülkede rey alıp kriz döneminde geldiler, kendilerini ne zannediyorlar" hezeyanlarını sayıklamaktan çekinmedi. Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlayan "İlber Hoca", Atatürk dönemiyle günümüzün kıyaslanmasının 'mesnetsiz' bir yaklaşım olduğunu söyleyerek; “Öyle günümüzün politikacıları gibi bir kader ile bir yerlere gelip oturmak veya mevcut boşluklar dolayısıyla ortaya çıkmak durumunda kalan adamlar değiller. Bunlar felaketin ortasında açan çiçekler. Kalkınmış bir ülkede rey alıp kriz döneminde geldiler, kendilerini ne zannediyorlar. O zamanki Türkiye'de bu adamların yeri olur muydu onu ayrıca konuşmak lazım. O devir, bu devir değil. Zamanımızda bir moda var; 'Biz daha iyisini yapıyoruz' modası, bu 50'lerde de vardı. 'Atatürk ne yapmış, biz de barajlar yapıyoruz' gibi konuşmalar, şimdi çok açık bir şekilde böyle bir mukayese var; 'Türkiye'yi biz kuruyoruz, biz yaratıyoruz' deniyor. Bu tamamıyla saçma bir olaydır. Şunu söylemekte yarar var; Türkiye 2000'li yılların başında sanayileşmiş ülkeler arasındaydı zaten. Tabii her sanayileşmiş ülke İngiltere değil, Almanya değil, ABD veya Japonya değil ama bunlar dünyayı idare eden devletler. Türkiye bunların içindeydi zaten. G-20'ye girdik diye bizi oraya bu hükümet getirmedi, kimse kalkıp da 'Türkiye'yi ben yarattım” demesin, öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.