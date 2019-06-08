Asıl ordu düşmanı bunlar

Yayın Kurulu Üyemiz ve Haber Müdürümüz Murat Alan aleyhinde kara propaganda yürütülüyor. Akit TV’de yayınlanan Ters Kutuplar programında yaptığı konuşmada, FETÖ’nün üniformalı militanlarının ve Ergenekoncu vesayetçilerin AK Parti iktidarı döneminde pasifize edilmesini vurguladığı konuşmasının 20 saniyelik bölümünü keserek kara propaganda yürüten karanlık mihraklar, bakanlıkları da etki altına alarak kampanyasını sürdürüyor. Ordu sevici rolüne bürünen başta Odatv, Cumhuriyet, Sözcü gibi yayın organları ve siyasi uzantıları CHP, Alan’a yönelik hakaret kampanyası yürütüyor.

Apolet tehdidi

Darbeci olmayan askerlere karşı nefret kusmasıyla bilinen CHP’nin kurmayları, her fırsatta ordu mensuplarını hedef tahtasına koyuyor, şehitlerimize dil uzatıyor. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Orgeneral İsmail Metin Temel’e tehditleriyle gündeme gelmişti. CHP’li İnce, Temel’e yönelik olarak, “Senin apoletlerini sökeceğim” demişti. Yine Sözcü gazetesi İnce’nin sözlerini “Türk ordusunun generali misin AK Parti’nin il başkanı mısın!” ifadeleriyle manşete taşımıştı.

Şehitlerden tiksinen CHP

CHP PM Üyesi Sera Kadıgil’in tepki çeken sözlerini ise CHP sahiplenmişti. Kadıgil, “Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim şehitler ölmez vatan bölünmez’den tiksinmediğim kadar” demişti. Şehit alerjisi bulunan Canan Kaftancıoğlu da, “Kim şehit olmak istiyorsa gitsin olsun. Aptalca politikalar yüzünden ölen masum insanlara şehit diyerek ölümü kutsamaktan vazgeçin artık” sözlerini paylaşmıştı.

Kulübedeki tasmalı paşa!

Yazarımız Murat Alan hakkında kesilmiş video üzerinden çamur operasyonu yürüten medyanın TSK konusunda sicili kabarık.

Laik yobazlığın Sözcü’sünün dinozorları arasında yer alan Bekir Coşkun, paşalara “köpek” hitabında bulunmuştu. Coşkun, Cumhuriyet gazetesinde yazarlık yaptığı 29 Nisan 2012’de “Paşa”başlıklı yazısında şu sözleri sarf etmişti:

“Şu önündeki şey ne Paşa?..”

-“Yemek tabağım...”

“İçinde ne var?..”

- “Kemiğim...”

Kulübenin içindeki Paşa sordu bu kez:

“Peki sen ne arıyorsun?..”

“Yiyecek”

Kulübenin köpeği Paşa akıl verdi:

“Bir sahibin olsa, sana baksa ya... Karnını doyurur, suyunu verir... Hiç yorulmazsın adamım... Aç da kalmazsın, susuz da...”

Paşalar sermayenin figüranı

Sol dergisi yazarı Rahmi Yıldırım da, ”Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusu paşalar, aslında sermaye düzeninin koruyucusu, sıradan neferleri, aktörleri ve figüranlarıdırlar” ifadelerini kullanmıştı.