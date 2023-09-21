Asıl hedef Z kuşağı! Bankaların gözü gençlerde

Genç yeteneklere ihtiyaç duyan bankacılık sektörü odağına Z kuşağını alıyor. İstatistikler; teknoloji çağının içinde doğan Z kuşağı üyelerinin, bankacılık kariyerinden kazanacağı ve bu sektöre sunacağı çok şey olduğunu gösteriyor. 2025 yılına kadar iş gücünün %27'sini oluşturacak bu kuşağa hitap etmek ise önemli bir fırsat olmakla beraber oldukça zor.

Uluslararası danışmanlık şirketi EY’ın yayınına göre küresel bankacılık sektöründe gelecekteki yeteneklere duyulan ihtiyaç, her zamankinden daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor.Bankaların Z kuşağının ilgisini nasıl çekebileceğine dair altı fırsat alanları bulunuyor.Örneğin, kadınların bankacılık alanındaki yetersiz temsili; özellikle kazanç potansiyelinin en yüksek olabileceği liderlik rollerinde, sermaye piyasalarında ve özel bankacılıkta halen ciddi boyutlarda. Bankaların, Z kuşağının çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi standartlarını karşılayabilmek adına daha fazlasını yapması gerekiyor.

Kariyer yolculuğu desteği

Yeni nesil çalışanlar, sadece bir kariyere yoğunlaşmayı değil, mümkün olduğunca çok beceri geliştirmelerine yardımcı olacak bir dizi farklı rolü deneyimlemek istiyor. Araştırmalar, Z kuşağının yaşamları boyunca ortalama olarak altı farklı kariyerde, 18 farklı iş yerinde çalışacağını öngörüyor. Bu doğrultuda, bankaların iş modellerini modernleştirmesi ve aynı zamanda çeşitli ilerleme seçenekleriyle çalışanların kariyer yolculuklarını desteklemesi gerekiyor.

Öğrenme deneyiminin dönüştürülmesi

Z kuşağının yeteneklerine hitap etmek isteyen bankalar için dijital eğitim ve gelişim konularına odaklanmak her zamankinden daha çok önem taşıyor. Teknolojiden yararlanılarak bu nesle yönelik beceri geliştirme ve yeniden gelişme fırsatları sunulması, çalışanların geniş bir beceri yelpazesine sahip olmalarını sağlayacaktır.

Teknoloji ve veri alanına yatırım

Bankaların, en iyi teknoloji ve veri yeteneklerini çekmek ve elde tutmak için çalışanlara uzun vadeli yatırımlar yapması önemli. Doğru eğitim modelleri ve iş deneyimleriyle bugünün ve geleceğin bankacılık sektöründe teknoloji alanındaki rolleri dolduracak doğal bir potansiyele sahip olan bu demografik grup için geleneksel bankacılık işleyişini farklılaştırmak gerekiyor.

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Özgün amaçlar

Z kuşağının neredeyse üçte ikisi (%63) iklim krizi, sosyal eşitlik gibi konularda kendi değerlerini taşıyan bir işveren için çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyor. Buna ek olarak, mesleki gelişim, Z kuşağının gündeminde üst sıralarda yer alıyor ve birçoğu farklı alanlarda kariyer gelişimlerinin desteklenmesi için işverenlerinin sertifikalar almalarına yardımcı olmasını bekliyor.

Gençler önemli fırsat

Yetenek deneyiminde doğru yeniliklerle bankacılık sektörü, Z kuşağının tercih ettiği sektör olmaya hazırlanıyor. Bu, bankaların geleceği için yetenek akışını garanti etme ve rekabet gücü elde etme şansı. Aynı zamanda dijital dönüşüm geçiren ve hızla gelişen sektörden kazanacak çok şeyi olan Z Kuşağı için de heyecan verici bir fırsat.