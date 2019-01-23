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Asıl düşmanlıkları gençlerin nikâhına

Sapkınlar ve terör odakları genç yaşta evliliğe karşı birleşti... Batı beslemesi Mor Çatı Vakfı’nın öncülüğünde 157 sözde STK’nın imzasıyla yayınlanan bildiride genç evlilik mağdurlarıyla ilgili düzenleme “tecavüzcülere af” yalanıyla lanse edildi. “Tecavüzü, erken ve zorla evlilikleri ve çocuk istismarını meşrulaştıracak hiçbir yasal değişikliği kabul etmiyoruz” başlığıyla yayınlanan Mor Çete bildirisinde, onlarcası ‘tabela STK’ hüviyetinde olan imzacı oluşumlar arasında 15 eşcinsel, 9 terör yandaşı derneğin yer aldığı tespit edildi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 09:35

Türkiye’de ahlaksız ilişkilerin yaygınlaşması için çaba gösteren, terör şebekeleri oluşturarak kan akıtan, yurtdışı destekleriyle aileleri yıkma çalışması yürüten ahlaksızlar, genç evlilerin mağduriyetini çözmek için başlatılan yasa hazırlığına karşı kara propaganda başlattı. Hükümetin evlilik mağdurları için hazırladığı yasal düzenlemeyi sabote etmek için manipülasyon düğmesine basan Mor Çete, kapatılan terör yandaşı dernekler, tabela STK’lar ve LGBT’li cinsi sapkınların oluşumlarıyla birlikte manipülatif imza kampanyası düzenledi.

Karalamaya başladılar

Batı beslemesi Mor Çatı Vakfı’nın öncülüğünde 157 sözde STK’nın imzasıyla yayınlanan bildiride genç evlilik mağdurlarıyla ilgili düzenleme “tecavüzcülere af” yalanıyla lanse edildi. “Tecavüzü, erken ve zorla evlilikleri ve çocuk istismarını meşrulaştıracak hiçbir yasal değişikliği kabul etmiyoruz” başlığıyla yayınlanan Mor Çete bildirisinde, İstanbul Sözleşmesi’ne atıf yapılarak çocuğun zorla evlendirilmesinin suç olduğu ifade edildi. İnternet sitesinde 13 yaşındaki çocukları flört ahlaksızlığına teşvik eden Mor Çatı’nın öncülüğündeki bildiride, “Erken yaşta ve zorla evlendirme suçu, aileleri ve bu törenlere katılan kamu görevlileri de dahil herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Devlet, hukuku suçun üzerini örtmek için kullanamaz!” ifadeleri yer aldı.

Feminaziler ve terör yandaşları kucak kucağa

Severek bir araya gelen çiftlerin 18 yaş altında nikah kıydıkları için cezaevlerine atılması skandalına adil çözüm getirecek yasal düzenlemenin “tecavüzcülere af” ve “zorla evlilik” ifadeleriyle gölgelenmeye çalışıldığı bildiride imzası bulunan ve birçoğu tabela STK hüviyetinde olan oluşumlar arasında 15 eşcinsel, 9 terör yandaşı derneğin yer aldığı tespit edildi.

Terör yandaşı olduğu tespitiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan DHKP’li Çağdaş Hukukçular Derneği’nin Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu, PKK’lı İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Ankara Şube Kadın Komisyonu ile İzmir İHD Kadın Komisyonu imzacı listesinde yer aldı. PKK’ya eleman kazandırma görevi güttüğü için kapatılan bir diğer dernek Van Kadın Derneği (VAKAD) evlilik düşmanı bildiriye destek verdi. Güneydoğu şehirlerine teröristlerce hendekler kazındığı süreçte HDP ile birlikte yerel özerklik/özyönetim ilan eden Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin (ESP) Kadın Meclisleri bildiride yer aldı. PKK uzantısı Demokratik Kadın Hareketi, Kadın Özgürlük Hareketi (TJA), Özgür Genç Kadın, DHKP-C yanlısı 17+ Alevi Kadınlar oluşumları Mor Çete bildirisine imza koyanlar arasında.

Cinsi sapkınlar da listede

Feminazilerin başını çektiği, terör yandaşlarının destek için sıraya girdiği Mor Çete bildirisinde eşcinsel sapkınlar da boy gösterdi. Her türlü ahlaksızlığa yasallık isteyen ancak genç evlilerin mağduriyetlerinin çözüme kavuşmaması için Mor Çete bildirisine 15 sapkın dernek imza verdi. Genç yaşta evlenenlerin hapishanelerde çürütülmesinin istendiği ahlaksız bildiride, eşcinsel sapkınlığı yaygınlaştırmak için Türkiye’de faaliyet yürüten cinsi sapkınların şu dernekleri yer aldı:

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi, Giresun Kadın ve LGBTİ Platformu, Hevi LGBTİ Derneği, KAOS GL Derneği, Keskesor  LGBT, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Lezbiyen Biseksüel Feministler, Mersin 7 Renk LGBT Derneği, Muamma LGBTI+ Derneği, Özgür Renkler Derneği, Pembe Hayat LGBTT Derneği, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, Erktolia, Lambda İstanbul, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği.

Haçlı beslemesi de var, Haçlısı da

Haçlı beslemesi terör yandaşlarının, Mor Çete’ci feminazilerin ve helak olan Lut Kavmi’nin uzantısı olan eşcinsel sapkınların bir araya geldiği “evlilik” karşıtı bildiride, İsviçre menşeili International Alliance of Women’ın da imzasının bulunması dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 09:35
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  2. genç evliler
  3. evlilik mağdurları
  4. Mor Çete
  5. STK
  6. LGBT
  7. cinsi sapkın
  8. Mor Çatı Vakfı
  9. İstanbul Sözleşmesi
  10. eşcinsel
  11. Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
  12. DHKP
  13. Çağdaş Hukukçular Derneği
  14. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu
  15. PKK
  16. İnsan Hakları Derneği (İHD)
  17. İzmir İHD Kadın Komisyonu
  18. Van Kadın Derneği (VAKAD)
  19. Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)
  20. Demokratik Kadın Hareketi
  21. Kadın Özgürlük Hareketi (TJA)
  22. Özgür Genç Kadın
  23. DHKP-C
  24. 17+ Alevi Kadınlar
  25. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi
  26. Giresun Kadın ve LGBTİ Platformu
  27. Hevi LGBTİ Derneği
  28. KAOS GL Derneği
  29. KeskesorLGBT
  30. Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
  31. Lezbiyen Biseksüel Feministler
  32. Mersin 7 Renk LGBT Derneği
  33. Muamma LGBTI+ Derneği
  34. Özgür Renkler Derneği
  35. Pembe Hayat LGBTT Derneği
  36. Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği
  37. Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
  38. Erktolia
  39. Lambda İstanbul
  40. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
  41. Haçlı
  42. Lut Kavmi
  43. Alliance of Women

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