Asıl düşmanlıkları gençlerin nikâhına

Türkiye’de ahlaksız ilişkilerin yaygınlaşması için çaba gösteren, terör şebekeleri oluşturarak kan akıtan, yurtdışı destekleriyle aileleri yıkma çalışması yürüten ahlaksızlar, genç evlilerin mağduriyetini çözmek için başlatılan yasa hazırlığına karşı kara propaganda başlattı. Hükümetin evlilik mağdurları için hazırladığı yasal düzenlemeyi sabote etmek için manipülasyon düğmesine basan Mor Çete, kapatılan terör yandaşı dernekler, tabela STK’lar ve LGBT’li cinsi sapkınların oluşumlarıyla birlikte manipülatif imza kampanyası düzenledi.

Karalamaya başladılar

Batı beslemesi Mor Çatı Vakfı’nın öncülüğünde 157 sözde STK’nın imzasıyla yayınlanan bildiride genç evlilik mağdurlarıyla ilgili düzenleme “tecavüzcülere af” yalanıyla lanse edildi. “Tecavüzü, erken ve zorla evlilikleri ve çocuk istismarını meşrulaştıracak hiçbir yasal değişikliği kabul etmiyoruz” başlığıyla yayınlanan Mor Çete bildirisinde, İstanbul Sözleşmesi’ne atıf yapılarak çocuğun zorla evlendirilmesinin suç olduğu ifade edildi. İnternet sitesinde 13 yaşındaki çocukları flört ahlaksızlığına teşvik eden Mor Çatı’nın öncülüğündeki bildiride, “Erken yaşta ve zorla evlendirme suçu, aileleri ve bu törenlere katılan kamu görevlileri de dahil herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Devlet, hukuku suçun üzerini örtmek için kullanamaz!” ifadeleri yer aldı.

Feminaziler ve terör yandaşları kucak kucağa

Severek bir araya gelen çiftlerin 18 yaş altında nikah kıydıkları için cezaevlerine atılması skandalına adil çözüm getirecek yasal düzenlemenin “tecavüzcülere af” ve “zorla evlilik” ifadeleriyle gölgelenmeye çalışıldığı bildiride imzası bulunan ve birçoğu tabela STK hüviyetinde olan oluşumlar arasında 15 eşcinsel, 9 terör yandaşı derneğin yer aldığı tespit edildi.

Terör yandaşı olduğu tespitiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan DHKP’li Çağdaş Hukukçular Derneği’nin Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu, PKK’lı İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Ankara Şube Kadın Komisyonu ile İzmir İHD Kadın Komisyonu imzacı listesinde yer aldı. PKK’ya eleman kazandırma görevi güttüğü için kapatılan bir diğer dernek Van Kadın Derneği (VAKAD) evlilik düşmanı bildiriye destek verdi. Güneydoğu şehirlerine teröristlerce hendekler kazındığı süreçte HDP ile birlikte yerel özerklik/özyönetim ilan eden Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin (ESP) Kadın Meclisleri bildiride yer aldı. PKK uzantısı Demokratik Kadın Hareketi, Kadın Özgürlük Hareketi (TJA), Özgür Genç Kadın, DHKP-C yanlısı 17+ Alevi Kadınlar oluşumları Mor Çete bildirisine imza koyanlar arasında.

Cinsi sapkınlar da listede

Feminazilerin başını çektiği, terör yandaşlarının destek için sıraya girdiği Mor Çete bildirisinde eşcinsel sapkınlar da boy gösterdi. Her türlü ahlaksızlığa yasallık isteyen ancak genç evlilerin mağduriyetlerinin çözüme kavuşmaması için Mor Çete bildirisine 15 sapkın dernek imza verdi. Genç yaşta evlenenlerin hapishanelerde çürütülmesinin istendiği ahlaksız bildiride, eşcinsel sapkınlığı yaygınlaştırmak için Türkiye’de faaliyet yürüten cinsi sapkınların şu dernekleri yer aldı:

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi, Giresun Kadın ve LGBTİ Platformu, Hevi LGBTİ Derneği, KAOS GL Derneği, Keskesor LGBT, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Lezbiyen Biseksüel Feministler, Mersin 7 Renk LGBT Derneği, Muamma LGBTI+ Derneği, Özgür Renkler Derneği, Pembe Hayat LGBTT Derneği, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, Erktolia, Lambda İstanbul, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği.

Haçlı beslemesi de var, Haçlısı da

Haçlı beslemesi terör yandaşlarının, Mor Çete’ci feminazilerin ve helak olan Lut Kavmi’nin uzantısı olan eşcinsel sapkınların bir araya geldiği “evlilik” karşıtı bildiride, İsviçre menşeili International Alliance of Women’ın da imzasının bulunması dikkat çekti.