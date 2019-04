Aşık Erdali Kılıçdaroğlu'na saldırıyı yorumladı!

Taha Emre Özdemir Ankara

Aşık Erdali haftanın gündemini sazıyla yeniakit.com.tr'ye değerlendirdi.

Erdali, Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde gösterilen tepkiye yazdığı türküyle yorum yaptı. Aşık Erdali, Kılıçdaroğlu'na gösterilen tepkiye ilişkin şunları söyledi:

Yeter ki vatana kemlik düşünme

Seni ta yürekten sever bu millet

Eğer hain olduğunu bilseler

Seni yedi köyden kovar bu millet

Kimle geziyorsun safın belli et

Adamın belli et, dinin belli et

Safın belli et döver bu millet

Sakın bu milletle oyun oynama

Arada kalırsan döver bu millet