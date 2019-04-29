Aşık Erdali Kılıçdaroğlu'na saldırıyı yorumladı!
Aşık Erdali Kemal Kılıçdaroğlu'na sazı ile verdiğinde cevabında, "Safını belli et, yerini belli et. Arada kalırsan döver bu millet." dedi.29 Nisan 2019 Pazartesi 01:08
Taha Emre Özdemir Ankara
Aşık Erdali haftanın gündemini sazıyla yeniakit.com.tr'ye değerlendirdi.
Erdali, Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde gösterilen tepkiye yazdığı türküyle yorum yaptı. Aşık Erdali, Kılıçdaroğlu'na gösterilen tepkiye ilişkin şunları söyledi:
Yeter ki vatana kemlik düşünme
Seni ta yürekten sever bu millet
Eğer hain olduğunu bilseler
Seni yedi köyden kovar bu millet
Kimle geziyorsun safın belli et
Adamın belli et, dinin belli et
Safın belli et döver bu millet
Sakın bu milletle oyun oynama
Arada kalırsan döver bu millet
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