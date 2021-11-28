Aşık Alesker'in doğumunun 200’üncü yılı Ankara'da kutlandı

Yeni Akit Ankara

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan Parlamentosu Kültür Komisyonu Başkanı Ganira Paşayeva, Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçiliği Birinci Sekreteri Ekhan Zeynalov, Azerbaycan Kültür Bakanlığı temsilcisi Narmin Ismayilova Ankara’da Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) genel merkezinde düzenlenen etkinlikte birer konuşma yaptılar. Konuşmalarda Aşık Alesker'in yaratıcılığının önemine, söz ve müziğin etkinliğinin araştırılmasına, Alesker'ın Azerbaycan'da sanatına ve gelişimine katkısına, Türk dünyasında tanıtımının önemine değinildi.

Alesker, “Halk Aşığı” olarak kültürümüze damga vurdu

19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, Aşık Alesker'ın mucizevi üretken etkinliği ile Azerbaycan aşık edebiyatında edebi kelimenin yeniden tanımlanmaya başladığı kaydedildi. Dede Alesker olarak bilinen Halk ozanı, "Hak Aşığı" olarak adlandırıldı ve herkes tarafından sevildi. Doğuştan gelen yeteneği, keskin hafızası ve yüksek kişisel nitelikleri ile çocukluğundan beri herkesin sempatisini ve sevgisini kazanan Alesker, yorulmak bilmeyen çalışmalarıyla, müzik dünyasının yeni sırlarını ortaya çıkarmayı başardı. Etkinlik kapsamında, önde gelen müzisyen ve söz yazarı Aşık Alesker'ın eserlerine adanmış bir müzikal sanat dinletisi sunuldu. Azerbaycanlı Aşık Ramin Garayev ve Türkiyeli halk sanatçısı Aşık Selahaddin Dündar, müziğin ve sözlerin gücüyle töreni daha da renklendirdi.