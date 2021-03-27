Aşı randevusu al | Koronavirüs salgının sona ermesi için aşılama son derece önemli. Ülkemizde korona aşıları 14 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başladı. Son olarak 65 yaş üstü ile 65 yaş üstünün 60 yaş üstü eşleri sistemden randevu alabiliyordu. Milyonlarca kişinin beklediği açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Peki, 60 yaş randevusu niye alamıyorum?

Aşı randevusu niye açılmıyor? Kronik hastalar korona aşı randevusu alıyor mu?

Koronavirüs aşılamasında önemli bir adım atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kronik hastalıkları bulunanlar ile 60 yaş üstünün eşleriyle birlikte randevu alabileceğini duyurdu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi" dedi.

Ayrıca Bakan Koca, "Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Koca’nın açıklamasının ardından milyonlarca kişi aşı randevusu için MHRS’ye giriş yaptı. Ancak hem MHRS web sitesinden hem de ALO 182’den aşı randevusu bu gruplar için şimdilik verilmiyor. Bakan Koca açıklamasında tarih belirtmedi. Bu sebeple randevu sisteminin pazartesiye kadar açılacağı tahmin ediliyor.

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