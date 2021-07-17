Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzunca bir süre önemli kısıtlamalar uygulandı. 1 Temmuz itibariyle ülkemizdeki kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak son dönemde delta ve delta plus varyantı sebebiyle vakalarda artış eğilimi olduğu uzmanlarca belirtiliyor. Bu sebeple aşı olmayanlara yönelik bazı kısıtlamaların gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Aşı olmayanlara kısıtlama mı olacak? Kısıtlama aşı olmayanlar için geri mi gelecek?

Koronavirüs Bilim Kurulu 14 Temmuz Çarşamba günü bi raraya geldi ve salgının seyrine ilişkin gündemi değerlendirdi. Toplantı sonunda maç, tiyatro, sinema ve AVM'lerin yanında kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek toplantısı gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması önerisi öne çıktı. Söz konusu önerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kabine toplantısında sunulacağı ileri sürüldü. Son kabine toplantısı 12 Temmuz Pazartesi günü yapıldı. Bir sonraki kabine toplantısının bayramdan sonraki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.