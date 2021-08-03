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Ekonomi Aşı olmayanlara ekmek satılmayacak mı? Fırıncılar Odası açıkladı
Ekonomi

Aşı olmayanlara ekmek satılmayacak mı? Fırıncılar Odası açıkladı

İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek, İstanbul'da 6 ilçenin fırıncılar odası temsilcisi olarak aşı olmayanlara fırınlarda ekmek satışı yapmama kararı aldıklarını duyurmuştu. Açıklama tartışma yarattı. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise, 'Esenler'de bir fırın işletmecisinin yapmış olduğu açıklama talihsiz bir açıklamadır. İstanbul Fırıncılar Odası yönetim kurulunun kesinlikle böyle bir talebi ve isteği yoktur' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 09:01:00 -
Aşı olmayanlara ekmek satılmayacak mı? Fırıncılar Odası açıkladı

İstanbul'da 6 ilçenin fırıncılar odası temsilcisi, yeni bir karar aldı. Karara göre aşı yaptırmayanların ilçelerindeki fırınlara artık giremeyecek ve ekmek satın alamayacak.

Türkiye'nin bir kapanmaya daha gücü olmadığını söyleyen İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek, "Vaka sayıları artmaya başlayınca karar almak zorunda kaldık. Şu anda koronavirüs vaka sayıları aşırı bir şekilde artmaya başladı. Gidişatı iyi görmüyoruz. Bizler de fırıncılar olarak üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. O yüzden fırına gelen vatandaşların aşılarının olup olmadığını kontrol edeceğiz. Aşısı olmayana ekmek satışı yapmayacağız. Şu anda 6 ilçede bu kararı aldık. Bu ilçeler ise Bakırköy, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Esenler. Ancak bu kararın en kısa zamanda 39 ilçeye yayılacağını düşünüyorum. Hatta bu kararın tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Bu şekilde en azından insanları uyarmış oluruz. Çünkü Türkiye'nin bir kapanmaya daha gücü yok" dedi.

'Aşı yoksa ekmek satışı yapmayacağız'

Çiçek, "Biz de vatandaş olarak üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız. Fırıncılar Odası olarak aldığımız kararın doğru olduğuna inanıyoruz ve kararı uygulayacağız. Gelen vatandaşların hepsi akıllı telefon kullanıyor. Telefonlarında aşı olup olmadıkları belli. Aşısı yoksa ekmek satışı yapmayacağız. Belki biz pandemi döneminde kapanmadık ama binlerce küçük esnafımız kapandı ve mağduriyet yaşandı. Benim kimseyi mağdur etmeye hakkım yok. Bu uygulamayı önümüzdeki hafta itibariyle başlatacağız" diye konuştu.

Fırıncılar Odası başkanı: Talihsiz bir açıklama

Ekmek satışı yasağı açıklaması tartışma konusu olunca İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin'den açıklama geldi.

Çetin, kentte "aşı olmayana ekmek satılmadığı" şeklindeki iddiayı yalanlayarak, "Esenler'de bir fırın işletmecisinin yapmış olduğu açıklama talihsiz bir açıklamadır. İstanbul Fırıncılar Odası yönetim kurulunun kesinlikle böyle bir açıklamadan haberi, böyle bir talebi ve isteği yoktur" dedi.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele başladığından beri İstanbul'da vatandaşlara sorunsuz hizmet verdiklerini söyledi.

Salgınla mücadele kapsamında fırıncı esnafının da aşılanmaya devam ettiğini belirten Çetin, oda olarak da aşılanmanın artması için esnafa telkinde bulunduklarını dile getirdi.

'Diğer 5 ilçenin haberi yokmuş'

Çetin, bazı basın yayın kuruluşlarında "İstanbul'da aşı olmayana ekmek satılmıyor" tarzındahaberlerin çıktığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Esenler'de bir fırın işletmecisinin yapmış olduğu açıklama talihsiz bir açıklamadır. İstanbul Fırıncılar Odası yönetim kurulunun kesinlikle böyle bir açıklamadan haberi, böyle bir talebi ve isteği yoktur. Açıklama sadece Esenler'de olmuş. Diğer 5 ilçenin böyle bir olaydan haberi yokmuş. İstanbul'da ekmek satışı sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Kentte fırınlarda insanların aşı olup olmadığına bakılmıyor. İstanbul'da aşı olmayana ekmek satılmaması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Biz teknik olarak da insanların aşı olup olmadığını şubelerimizde tespit etme şansına sahip değiliz. Böyle bir alt yapımız yok. İstanbul'da üretilen ekmeğin yüzde 35'ini mağazalarımızda, geri kalanı toptan satıyoruz. Böyle bir uygulama bize tebliğ edilse bile başarılı olma şansımız yok. Bu tarz yanlış bir açıklamaya yapan meslektaşımızı da uyardık."

Böyle bir talep olmadı

Yetkili mercilerin aşılama konusunda bir karar almadığı sürece farklı bir uygulama yapma durumlarının olmadığını vurgulayan Çetin, "Bizim 'aşılanmayan kişilere ekmek satılmasın' diye bir talebimiz olmadı. Bakanlık, Valilik, İl Ticaret Müdürlüğü, Esnaf Birliği ve Türkiye Fırıncılar Federasyondan bize bir yazı veya genelge gelmediği sürece böyle bir uygulama kesinlikle yapılamaz. Böyle bir karar yetkili kurumlar tarafından alınırsa yapılabilir. Bu görev kamunun görevi. Kamu bize tebliği edecek, biz gereğini yapacağız ancak böyle bir durum yok." diye konuştu.

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Yorumlar

Çok isabetli olmuş, ekmeğimizi evde yaparız...
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