'Aşı kartı' dönemini resmen başlattılar! Üniversitelerden öğrencilerin eğitim hakkına skandal engelleme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin 13 Eylül’den itibaren açılabileceğini duyurmuştu. Yeni akademik yıl öncesi üniversiteler, bir taraftan yüz yüze eğitime hazırlanırken diğer taraftan da aşıyla ilgili skandal kararları almaya başladılar.

Eğitim hakkına engelleme

Bazı özel üniversitelerin aşı olmayan öğrencilerin kampüse girmesine izin verilmeyeceği belirtilirken Marmara ve Hacettepe gibi devlet üniversiteleri de aşı olmayanlara karşı ayrımcılık yapan bir karar aldı.

Aşı şirketleri tarafından henüz Faz-3 çalışmalarının devam ettiği ve ruhsat alınmadığı belirtilen aşılar için sorumluluk almazken üniversitelerin öğrencilere yönelik tepki çeken kararlar vermesi dikkat çekti.

Öğrencilerden tepki yağdı: Eğitim hakkımıza saldırı

Karara birçok öğrenci, eğitim haklarının bu şekilde engellenemeyeceğini belirterek tepki gösterdi.

Sosyal medyadan tepki gösteren öğrenci ve yakınları, bu kararı eğitim haklarına bir saldırı olduğunu söyledi.

Hukukçulardan "Anayasa'ya aykırı" tepkisi

Konuyla ilgili görüş aldığımız hukukçular, bu kararın Türkiye’de uygulanmasının mümkün olmadığını belirttiler. Anayasa’nın 42. Maddesi’nde güvence altına alınan eğitim hakkının senato kararıyla engellenemeyeceğini kaydeden hukukçuların görüşleri şöyle:

Hukukçular: Öğrenciler dava açarsa kazanır

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen: Anayasa’nın öngördüğü eğitim hakkını ancak kanunla sınırlayabilirsiniz. Aşıyı hiç kimseye dayatamadığınız yerde üniversiteyi kazanmış bir öğrenciye ‘Ben seni almıyorum’ diyemeyiz. Üniversitenin alacağı senato kararıyla bu işlem yapılamaz.

ABD’deki üniversitelerde eyaletlere göre uygulama değişebilir. Anayasamıza göre bu mümkün değil. Aşı çalışmalarında 20 yaş grubunun henüz bilimsel sonuçları açıklanmadığı için gençler kaygı duyuyorlar.

‘Aşı olmayanları kampüse alamam’ demek, temel hak ve özgürlüğü sınırlayıcı işlem olduğu için ancak kanunla mümkün. Öğrenci böyle bir durumla karşılaşırsa dava açarsa kazanır.

"Üniversitelerin aldığı kararlar hukuka aykırı"

Tıp Hukuku Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hakan Hakeri: Üniversitelerin aldığı aşı kararlarının hukuki bir alt yapısı yok; Anayasa’ya aykırı. Bu kararla eğitim hakkını engellemiş oluyorlar. Aşı tıbbi bir müdahaledir. Her tıbbi müdahalenin artıları, eksileri var. Bunları kabul edip etmemek kişiye bağlı.



Kanuni dayanak olmadan eğitim hakkının sınırlandırılması tamamen Anayasa’ya aykırı. Bu kararı alan üniversitelerdeki öğrenciler, kararın iptali için yargıya başvurabilir. Bundan bir zarar görmesi söz konusuysa tazminat davası açabilir.