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Aşı karşıtı gazeteci gripten öldü!

ABD'li Fox News kanalında görev yapan ve aşı karşıtlığıyla bilinen 26 yaşındaki gazeteci Bre Payton, geçen hafta H1N1 grip virüsü ve menenjit yüzünden hayatını kaybetti.

08 Ocak 2019 Salı 15:37
Aşı karşıtı gazeteci gripten öldü!

ABD’de Fox News kanalının siyasi yorumcusu ve aşı karşıtlığıyla bilinen 26 yaşındaki Bre Payton, grip virüsü H1N1 ve menenjite bağlı komplikasyonlar yüzünden öldü. Perşembe günü bir arkadaşı tarafından evinde baygın halde bulunan Payton’un aynı gün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

'Aşılar iblistir' demişti

Bre Payton, 2011 yılında yaptığı bir yorumda aşı karşıtı olduğunu ilan ederek “Aşılar iblistir” demişti. Payton’un ölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları gazetecinin aşı olsaydı erken yaşta ölümünün önlenebileceği yorumlarında bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 15:37
  1. Aşı karşıtı gazeteci
  2. gripten öldü
  3. Fox News kanalı
  4. Bre Payton
  5. ABD

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