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Ekonomi Asgari ücrette zam pazarlığı yarın online olarak başlıyor
Ekonomi

Asgari ücrette zam pazarlığı yarın online olarak başlıyor

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli ve ailelerini ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri yarın başlıyor. Taleplerin açıklanacağı ilk toplantı Covid-19 tedbirleri doğrultusunda dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 07:05:00 -
Asgari ücrette zam pazarlığı yarın online olarak başlıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını yarın yapacak. Toplantı, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde video-konferans yoluyla gerçekleştirilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında bir araya gelecek komisyonda, işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Toplantıda; Covid-19’la mücadele döneminde çalışanların ve işverenin durumu, geçim maliyeti, gerçekleşen enflasyon ve hedef enflasyon ile refah payı konuları masaya yatırılacak. Bu çerçevede işçi ve işveren kesimleri, taleplerini dile getirecek. Zam pazarlığı öncesinde TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, işçi kesiminin taleplerine ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere iki gün önce TÜRK-İŞ’in ev sahipliğinde bir araya gelmişti. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bugün düzenleyeceği basın toplantısında taleplerini açıklayacak.

İşçi heyetinde engelli vatandaş

Öte yandan TÜRK-İŞ, bu sene beş kişilik işçi heyetinde engelli bir asgari ücretli çalışana da yer verecek. Asgari ücret, hâlen bekâr bir işçi için aylık brüt 2.943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2.324 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3.458 lira. Bunun 2.943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lirasını sosyal güvenlik primi, 59 lirasını işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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