Asgari Ücrete Yapılacak Zam Oranı Ne Olacak? Şok tahmin!

2025’e haftalar kala milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrette. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Uzmanların beklentileri ve olası zam senaryoları şöyle...

Yeni yıl kapıda; çalışanların en çok sorduğu soru: “Asgari ücret ne kadar olacak?” Uzmanlar hangi oranlarda zam öngörüyor? İşte masadaki zam senaryoları ve beklenen yeni tutarlar...

Milyonlarca çalışanın 2026 maaş zammını doğrudan etkileyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanmaya hazırlanıyor. Çalışanlar ve işverenler komisyondan çıkacak yeni asgari ücret rakamını büyük bir merakla bekliyor. Belirlenecek asgari ücret sadece asgari ücretle çalışanları değil, özel sektördeki pek çok kişinin maaş artışını da etkileyecek çünkü birçok şirket, personel maaşlarına zam yaparken asgari ücret artış oranını referans alıyor.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, geçtiğimiz günlerde asgari ücretle ilgili olarak "Bu yıl biz özel sektör olarak Asgari Ücret Komisyonu'nun belirlediği oranın en fazla yüzde 5 üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum" demişti.

Enflasyon Kritik!

Asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Geçen yıl hedef enflasyona refah payı eklenerek zam yapılmıştı. Bu yılda benzer bir hamle bekleniyor.

Asgari Ücret Zammı Beklentisi (2026 İçin)

Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon ara hedefi yüzde 16. Tahmin aralığı yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinde üst bant yüzde 19. Bu rakama refah payının da eklenmesiyle oranın yüzde 20-30 arasına çıkması bekleniyor.

Peki uzmanlar bu konuda ne diyor? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

SGK Başuzmanın Zam Beklentisi!

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete yüzde 25 ila yüzde 30 arasında zam konuşulduğunu ifade etmişti. Zam beklentisini paylaşan Karakaş, "Benim beklentime uygun olarak asgari ücretin 27-28 bin TL bandına geleceğini, 29 bin TL'yi bulmayacağını söyleyebiliriz. Tam yüzde 30 zam yapılırsa 2026 yılı asgari ücreti 28 bin 700 TL civarında olur. Ama bence 28 bin 500 gibi bir rakam olacak. 29 bini bulmayacağını söyleyebiliriz" dedi.

% 23-26 Bandında Zam Bekleniyor!

Ekonomist Filiz Eryılmaz da geçtiğimiz günlerde asgari ücret tahminini paylaştı. Eryılmaz, geçen sene asgari ücret artışının beklenen enflasyon baz alınarak yapıldığını ve yüzde 4 refah payıyla toplamda yüzde 30 zam geldiğini hatırlattı. Eryılmaz, bu sene de aynı senaryonun güçlü olduğuna dikkat çekti.

Eryılmaz, "Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon hedefinde üst bant yüzde 19. Bu oranın üzerinde yüzde 4-5 refah payı konularak deklere edilecektir. Benim beklentim yüzde 23-26 aralığında. Yüzde 23 minimum yüzde 26 maksimum. Yüzde 23 zam olursa net asgari ücret 27 bin 187 liraya, yüzde 26 olursa 27 bin 851 liraya tekabül ediyor" ifadelerini kullandı.