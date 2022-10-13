Asgari ücretliler enflasyon sebebiyle maaşlarına yapılacak olan zam oranını merak ediyor. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret enflasyon üzerinde mi zam yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız. Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor" dedi.

EYT içinse Bakan Bilgin, "EYT durumu var. Onu aralık başında çözeceğiz. Tüm sorunları çözen kapsamlı bir düzenleme. Çalışma hayatında insanların kafalarındaki sorunları, endişeleri giderecek şeffaf düzenleme. EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak" diye konuştu.