Asgari ücrete enflasyon oranında ne kadar zam yapılacak? 2021 asgari ücret
Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak? 2021 asgari ücret zammı ne kadar? soruları ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan tarafından merak edilmekte. Asgari ücret halen net 2 bin 324, brüt 2 bin 943 TL olarak verilmekte. Enflasyon artış oranı yüzde 12-13 olacağı söyleniyor. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücrete enflasyon oranında ne kadar zam yapılacak? AGİ ne kadar? AGİ ne kadar oldu? İşte asgari ücret haberinin detayları.
Asgari ücret zammı çalışanlar tarafından araştırılıyor. 1 Ocak 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak olan asgari ücret zammı için karar Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından verilecek.
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
2021 yılı için geçerli olacak olan asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonlarca çalışanın beklediği 2021 asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayının ilk günlerinde başlayacak. Dört toplantının ardından yeni asgari ücretin aralık ayının son haftası kamuoyuna açıklanacak.
Asgari ücret zammı bir çok kalemi de ilgilendiriyor. Asgari ücrete yapılacak zam ile Asgari Geçim İndirimi (AGİ), işsizlik ödeneği ve çalışanların tazminatı da bu oranlara göre belirleniyor. Ancak 2021 yılı asgari ücret zammına ilişkin henüz net bir oran bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl görüşmeler sonucunda yüzde 15.03 zam yapılmıştı.
Asgari ücret nasıl hesaplanır?
ASGARİ ÜCRET 2.943,00
SGK PRİMİ% 14 412,02
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34
KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70
AGİ ne kadar? Kim ne kadar AGİ alacak?
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL