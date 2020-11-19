Asgari ücrete enflasyon oranında ne kadar zam yapılacak? 2021 asgari ücret

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak? 2021 asgari ücret zammı ne kadar? soruları ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan tarafından merak edilmekte. Asgari ücret halen net 2 bin 324, brüt 2 bin 943 TL olarak verilmekte. Enflasyon artış oranı yüzde 12-13 olacağı söyleniyor. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücrete enflasyon oranında ne kadar zam yapılacak? AGİ ne kadar? AGİ ne kadar oldu? İşte asgari ücret haberinin detayları.