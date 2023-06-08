Asgari ücrete ara zam ne kadar yapılacak? Konuşulan oran belli oldu!

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yüz binlerce asgari ücretli çalışan gözünü yapılacak olan ara zamma çevirdi. Ocak ayında 8 bin 506 liraya yükselen asgari ücretin, yapılacak olan yeni zam oranı sonrasında ne kadar olacağı merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalara başlıyor diyerek, Temmuz ayında zam yapılacağının sinyalini verdi.

AK Partili Muhammed Emin Akbaşoğlu da dün yaptığı açıklamada "Bunları teklife dönüştürmek sureti ile bunları halledeceğiz" diyerek Temmuz ayında zam yapılacağının sinyalini verdi. Peki, asgari ücrete zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak? 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

''BAYRAM ÖNCESİ RAKAMI ÖĞRENECEĞİZ''

Milliyet Gazetesi Yazarı Cem Kılıç ise asgari ücret artışıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"1 Temmuz’dan itibaren yeni bir asgari ücreti göreceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadı. Muhtemeldir ki sayın Bakan Vedat Işıkhan taraflara çağrıda bulunacak. Ben önümüzdeki hafta komisyonun toplanmaya başlayacağını düşünüyorum. Benim tahminim 2 toplantıda çünkü geçen sene böyle olmuştu. Ben Kurban Bayramı öncesi yeni asgari ücret rakamını öğreneceğimizi düşünüyorum.''

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''BAKAN BİLGİN 500 DOLARDAN BAHSEDİYORDU''

''Bakan Bilgin 500 dolardan bahsediyordu.'' diyen Cem Kılıç, ''Aralık ayı kararlaştırılan rakam 450 dolar seviyesindeydi. 500 dolar olursa yaklaşık 11 bin 600-700 civarı bir rakam ediyor. Aralık ayındaki seviye 450 dolar o da 10 bin 600’ler civarında.'' ifadelerini kullandı.

''ASGARİ ÜRET 11 BİN TL CİVARDINDA OLACAK''

Asgari ücretin 11 bin TL civarında olacağını belirten Cem Kılıç, ''700 bin kamu işçisi adına önemli toplu iş sözleşmesi imzalandı. En düşük kamu işçisinin taban aylığını 15 bin TL’ye çektiler ve üzerine yüzde 45 zam aldılar. Kamu işçisinin en düşük aylığı brüt 21 bin 750 TL. TÜRK-İŞ’in açlık sınırı 10 bin 360 TL, bekar işçinin yaşam maliyeti 13 bin 400 TL olarak açıkladı. Asgari ücret 11 bin TL civarında olacak.” değerlendirmesinde bulundu.