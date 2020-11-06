Asgari ücret zam! Asgari ücrete ne kadar zam var?

Asgari ücret zammı ne kadar olacağı çalışanlar tarafından merak ediliyor. 2021 yılına yaklaştığımız şu günlerde çalışanların gözü kuşağı 2021 asgari ücrete yapılacak zamda. Asgari ücret fiyatı, koronavirüs salgını nedeniye zor durumda kalan çalışanların en büyük umudu. Asgari ücret zammı ile maaşlarında az da olsa iyileştirme bekleyen işçiler, asgari ücret zam oranının ne kadar olacağının merak ediyor. Asgari ücret, milyonlarca çalışanı ilgilendirdiği için asgari ücrete yapılacak zam da heyecanla takip edilmekte. Asgari ücret günlük olarak tespit edilmekte. Asgari ücret günlük üzerinden hesaplanmakla birlikte aylık olarak iştilere ödenmekte. Asgari ücret hesaplaması brüt ücret üzerinden Damga Vergisi ile Gelir Vergisi, İşsizlik Fon Payı ve SGK İşçi Payı kesildikten sonra asgari ücret net tutarı işçinin eline geçer.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılına ilişkin asgari ücreti açıklamıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak karar kılındığını açıklamıştı. 2021 yılına yaklaştığımız şu günlerde milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Sorusunu sormaktaydı. 2021 asgari ücrete ilişkin olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "SGK'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda %84 olmasını bekliyoruz." şekinde konuştu. Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı ile sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı geçti." diye konuştu.

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret için zam pazarlıkları Aralık ayının başında başlayacak. Aralık ayında yapılacak ilk toplantılarda işçi temsilcisi, işveren temsilcisi ve hükümet temsilcisi bir araya gelecek ve 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağını mayası yatıracak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücret zam kararını aralık ayının son haftasında kamuoyuna duyuracak. Böylelikle 2021 asgari ücret ile birlikte 2021 AGİ de belli olmuş olacak.

2020 asgari ücret ve asgari ücret kesintileri