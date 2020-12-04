Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takvimi nasıl?
Asgari ücret ilk toplantının tamamlanmasının ardından 2. toplantının tarihi merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde toplanan asgari ücret toplantısında Bakan Zehra Zümrüt Selçuk önemli açıklamalar yaptı. Peki, asgari ücret 2. toplantı ne zaman düzenlenecek? İşte, detaylar…
Asgari Ücret Tespit Komisyonu; İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden meydana gelmektedir. Söz konusu komisyon, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 15 Aralık'ta gerçekleştirecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takvimi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takvimini duyurdu.
Yeni asgari ücreti belirlemek için toplanan komisyon, ikinci toplantısını 15 Aralık tarihinde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Komisyon, üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık tarihinde yapacak.
TİSK'teki toplantı da çevrim içi düzenlenecek. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş şekli ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde kesinleşecek.