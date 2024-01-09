Asgari ücret tamam ama! Vergi dilimleri de düzenlenmeli

Çalışanların daha kısa sürede vergi dilimi atlayarak net kazançlarında düşüşle karşılaştığını belirten Mevzuat ve Eğitim Sorumlusu Yılmaz Dayar “ücretlerde yapılan artışa kıyasla yıl ortasında gelir vergisi dilimlerinde herhangi bir güncelleme yapılmadı” dedi.

Çalışanlar dilim atladı ama...

Mevcut asgari ücret vergi tarifesi hakkında konuşan Dayar şunları söyledi:

“Geçtiğimiz son iki senede yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücrete yapılan yıl ortası zamlarıyla beraber diğer ücretli olarak nitelendirilen asgari ücretten yüksek gelire sahip tüm çalışanların ücretlerinde artış yaşandı. Ancak ücretlerde yapılan artışa kıyasla yıl ortasında gelir vergisi dilimlerinde herhangi bir güncelleme yapılmadı. Dolayısıyla çalışanlar daha kısa sürede vergi dilimi atlayarak net kazançlarında düşüşle karşılaştı ve aldıkları zamların etkisinden ekonomik anlamda tam olarak yararlanamamış oldu"

Yeni düzenleme önerisi

Asgari ücretli 2024 yılının temmuz ayında yani yıl sonuna gelmeden, henüz yıl ortasında %20’lik vergi dilimine geçiş yapmış olacak. Geçmişe baktığımızda gelir vergisi dilimlerindeki aralık çok daha uzundu. Örneğin 2005 yılında %35’lik vergi dilimine geçmek için bir çalışanın dönemin asgari ücreti olan 488,70 TL’nin yaklaşık 160 katı bir kazanca sahip olması gerekirken 2024 yılında 20.002,50 TL asgari ücret üzerinden aynı oranlamayı yapınca sonuç 44 katı olarak çıkıyor.

Vergi adaleti için şart

Dayar, "Sonuç olarak mevcut vergi tarifesinin güncel asgari ücret tutarını da göz önünde bulundurularak daha yüksek tutarlarda ve buna uygun şekilde aralıklarda belirlenmesi vergi tarifesi adaleti konusunda daha uygun olacağı kanısındayım.” dedi.

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