Asgari ücret son dakika Asgari ücret desteği 2019 ne kadar?

Asgari ücrete ilişkin son dakika düzenlemesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Türkiye'de çalışan 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret konusunu da içeren düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Peki asgari ücret desteği 2019 ne kadar oldu? Asgari ücret desteği 2019’da da devam edecek mi? Asgari ücret desteği ne kadar devam edecek? İşte Asgari ücret son dakika gelişmesine konu olan asgari ücret haberlerinde son durum.

2019 yılında asgari ücret desteği devam edecek mi? Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücret konusu ile ilgili son dakika önemli bir gelişme yaşandı. Asgari ücret desteği 2019 yılında 12 ay devam edecek. Düzenlemeye göre, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 lira ve altında bildirilen sigortalıların 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ile prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam tutar; 2019 yılı içinde ilk defa bu kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 2019 yılı ocak-aralık dönemi için bu maddede belirtilen tutarlarla çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.

Toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacak

Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Prime esas kazanç günlük tutarı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 lira olarak esas alınacak. Ortalama sigortalı sayısı 500'ün altında olan iş yerleri için günlük 5 lira, 500 ve üzerinde olan iş yerleri için günlük 3,36 lira destek sağlanacak. Kanunla, istihdamın arttırılmasına yönelik düzenleme yapılıyor. Ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan "linyit" ve "taş kömürü" çıkarılan iş yerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için, belirlenecek günlük kazanç 271 lira olarak, 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50'sini geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacak.

Bu yılın ocak-aralık dönemine ilişkin yasal süresi dışında SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmayacak.