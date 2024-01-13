Asgari ücret sektörleri tatmin etti mi? Nitelikli eleman arayışı daha da arttı

TÜİK, 2023 Kasım ayı ait İşgücü İstatistikleri’ne göre işsizlik Kasım’da bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9’a ulaşıp beş ay aranın ardından ilk kez yükseldi. Verileri değerlendiren Yenibiriş’in Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bedriye Uğur Özmen, “Küresel ekonomik durgunluğun yanı sıra asgari ücretin açıklandığı aralık ayının hemen öncesinde sektörlerde yaşanan belirsizlik durumu, işsizliğin artışını sağlayan sebepler arasında yer aldığı kanaatindeyiz” dedi.

Enflasyonla baş edilebilir mi?

Özmen, “Aralık 2023 ve sonrasında bu tablonun tekrar önceki aylardaki olumlu düşüş trendini tekrarlayacağını öngörüyoruz. Temmuz 2023’teki rakama göre yüzde 49, Ocak 2022’deki rakama göre yüzde 100 artış gösteren yeni asgari ücret artışı çalışanlar ve işverenleri orta noktada buluşturdu. Bununla birlikte 2024 yılı içinde enflasyondaki yükselişin önüne geçilmesiyle birlikte üretim, yatırım ve ihracatın daha da artması ihtimaller dahilinde. "dedi.

Nitelikli eleman arayışı arttı

Özmen, "Ayrıca işverenlerin gri yaka diye tabir ettiğimiz nitelikli çalışan arayışları da son aylarda ciddi oranda arttı. Bu artışla birlikte işe alımların hızlanması sonucu sonraki aydan itibaren etkisini göstereceğine dair tahminlerimiz mevcut. Bu da doğrudan ve dolaylı olarak işsizlik oranının daha da azalmasında önemli bir etken olacaktır” dedi.

Kadın-erkek istihdamı

Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 2023 Kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 0,4 azalışla yüzde 48,2’ye düştü. Bu oran erkeklerde yüzde 65,4 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılım durumu

TÜİK’in Kasım 2023’e dair açıkladığı veriler doğrultusunda işgücü, bir önceki aya göre 122 bin kişi azalarak 34 milyon 726 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,5 oldu.

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