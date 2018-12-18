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Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi

Milyonları ilgilendiren asgari ücret konusuyla ilgili Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan önemli bir açıklama geldi. Atalay, "Fitre 19 lira ve 4 kişilik bir ailede bu ücret aylık 2280 lira ediyor. Asgari ücretin bunun altında olmaması gerekiyor ki, fitrede asgari ücret buğday hesabından yapılıyor." dedi.

18 Aralık 2018 Salı 17:02
Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak sorusu 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugüne kadar yaptığı 2 toplantıda net bir rakam çıkmamıştı. Bugün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan 2019 asgari ücretine ilişkin ilk kez net bir rakam geldi. 2 gün sonra yapılacak olan komisyona da bu rakamla oturulacak. 

2019 yılı asgari ücret görüşmelerinde üçüncü toplantı, perşembe günü Türk-İş Genel Merkezi'nde yapılacak. Kritik görüşmeye az bir süre kala Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Net rakam 2280 

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay 7 milyon çalışanı ilgilendiren kritik rakamı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ziyaretinde açıkladı. Atalay asgari ücret talebinde 2018 yılı için Diyanet'in bir kişinin bir günlük ihtiyacı için belirlediği 19 lirayı baz aldı. Verdiği rakam da net 2280 lira oldu.

"Asgari ücreti aylık 2280 Lira ediyor"

Atalay, asgari ücretin 2 bin liraya çekilmesi konusunu, 4 aydır dile getirdiklerini ifade ederek, "Fitre 19 lira ve 4 kişilik bir ailede bu ücret aylık 2280 lira ediyor. Asgari ücretin bunun altında olmaması gerekiyor ki, fitrede asgari ücret buğday hesabından yapılıyor." dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:02
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