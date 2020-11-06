Asgari ücret ne kadar olacak? Bakandan asgari ücret zammı açıklaması
Asgari ücret zammı son dakika haberleri. 2021 yılına ilişkin asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’dan açıklama geldi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu yıl asgari ücretlerin tüm tarafların uzlaşı ile tespit edilmesini diliyorum." açıklamasında bulundu. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile net 2.324 TL ve brüt olarak 2.943 TL olmuştu. Asgari ücret zammı aralık ayının son haftasında belli olacak.
Asgari ücret ne kadar?
ASGARİ ÜCRET 2.943,00
SGK PRİMİ% 14 412,02
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34
KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70